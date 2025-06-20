引爆鯉魚潭！「花蓮FUN暑假」水上樂園即將登場　官網正式上線

▲▼「2025花蓮FUN暑假」從7月12日至8月10日引爆鯉魚潭。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮FUN暑假」邀請全台民眾從7月12日至8月10日期間齊聚壽豐鯉魚潭，暑假到花蓮玩水涼一下！活動官網（hlfun.hl.gov.tw）即日起正式上線，完整揭露活動資訊與報名方式，讓國內外旅客能夠在青山綠水間享受沁涼歡樂的夏日旅程。活動集結五大水上設施、趣味競賽、創意表演、胖卡市集與在地美食，打造專屬花蓮的水陸雙享夏日派對。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有山海兼具的自然美景，此次舉辦花蓮FUN暑假活動，透過與在地觀光資源的結合，設計出兼具休閒娛樂與在地體驗的多元內容，無論親子出遊、年輕族群或國內外遊客，都能在這裡找到屬於自己的夏日回憶。徐縣長強調，希望讓世界旅人來到這裡不只能玩得開心，更能感受到花蓮的熱情與友善，進一步帶動在地產業發展與旅遊人次回溫。

活動期間每日開放五大免費水上設施，包括水上碰碰船、水上腳踏車、充氣水上摩托車、獨木舟及SUP立槳，體驗時段為每日10:30–11:30與13:00–17:00，每半小時一梯次，名額依現場情況調整、額滿為止。每逢週末還推出限定版「水上趣味競賽」、午後「日間互動表演」與「創意表演秀」，讓整日都有滿滿驚喜。廣受遊客喜愛的「胖卡美食市集」則在每周六、日11:00至19:00熱鬧登場，販售特色料理、冰品與飲品，開幕當日（7/12）更延長營業至晚間8點，邀您一邊賞景一邊大啖美食。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，今年FUN暑假活動不僅提供精彩豐富的水上遊樂設施與演出外，並攜手鯉魚潭商圈業者推出在地特色料理與手作小吃，讓遊客品味正港的花蓮味。他也呼籲民眾可透過2025花蓮FUN暑假官網，還有鯉魚潭商圈網站、FB粉絲頁掌握各項活動與交通資訊，提早規劃旅程，這個夏天在花蓮留下最涼爽又最美好的回憶。

▲活動官網（hlfun.hl.gov.tw）正式上線，完整揭露活動資訊與報名方式。

此外，花蓮夏季活動精彩不間斷，縣府規劃於7月12日客鼓鳴心—鼓王爭霸戰系列活動、7月12日~8月24日知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動、7月18日~7月20日太平洋南島聯合豐年節、7月23日~7月27日花蓮夏戀嘉年華、8月2日在富里農會稻草藝術節後方草皮，以及8月23日於七星潭賞星廣場旁海灘，舉辦兩場壓軸「星光音樂會」，結合山海美景與星空饗宴，為暑假畫下浪漫句點。隨著台北–花蓮每日定期航班、每週四班香港直飛航班陸續啟航，花蓮誠摯邀請全台與國際旅客即刻啟程，感受自然、文化與創意交織的永續深度之旅。

更多活動資訊:

花蓮FUN暑假官網：hlfun.hl.gov.tw

花蓮觀光粉絲團：https://www.facebook.com/hltour?locale=zh_TW

鯉魚潭商圈網站：https://reurl.cc/xNVRYE(FB)、https://liyu.hualien.com.tw/(網站)