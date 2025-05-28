花蓮FUN暑假7／12登場！免費體驗水上活動　鯉魚潭日夜都精彩

▲「花蓮FUN暑假」活動將打造壽豐鯉魚潭風景區為全台最潮水上樂園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年夏天，花蓮再度引爆暑期觀光熱潮！由花蓮縣政府主辦的「2025花蓮FUN暑假」，將於7月12日至8月10日精彩登場，更將壽豐鯉魚潭風景區化身全台最潮水上樂園！SUP立槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船、動力摩托，五大設施清涼登場，還有創意展演與在地市集等豐富內容，日夜皆精彩！歡迎全台民眾一起來花蓮，享受結合水上活動與自然美景的夏日旅遊體驗。

花蓮縣政府觀光處表示，今年在鯉魚潭風景區舉辦的「花蓮FUN暑假」活動主打五大水上設施，遊客可免費體驗SUP立式划槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船及動力摩托車，每日限定名額，遊客可現場報名參加，讓親子家庭在涼爽湖水中盡情放電。每周六、日更有精彩的限定活動，包含趣味滿分的「水上趣味競賽」，前三名隊伍可獲得驚喜獎品，以及邀集街舞、馬戲、魔術、兒童劇等多元節目的「創意表演秀」輪番登場熱力開演。鯉魚潭湖畔更將設置「胖卡假日市集」，集結美食與清涼飲品，打造吃喝玩樂一站式的夏日旅遊亮點。

花蓮縣長徐榛蔚指出，花蓮擁有得天獨厚的山海景觀與豐富文化，此次活動結合水域體驗與創意表演，不僅展現花蓮的自然魅力，也讓旅人感受在地熱情與活力，期盼藉此帶動暑期觀光人潮，進一步活絡地方經濟。縣府觀光處長余明勲則表示，今年活動特別擴大水上體驗內容，並攜手在地業者共創夏日觀光新亮點，開幕與閉幕當日更安排絢麗煙火秀壓軸，其中活動開幕日（7月12日）更將由「國際舞鈴劇場」與「即將成真火舞團」聯袂演出，搭配夜間星空煙火點亮潭畔夜空，歡迎大家相揪來鯉魚潭度過難忘盛夏。

除了鯉魚潭的盛夏活動，花蓮目前也正熱烈展開「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」假日市集，並將於8月2日（富里農會稻草藝術節後方大草皮）及8月23日（七星潭賞星廣場旁海灘）舉辦兩場「星光音樂會」，搭配每日直飛台北的班機以及每週四班香港直航花蓮的便捷航班，讓花蓮更容易到達，誠摯邀請旅人即刻出發，來一場永續、深度、充滿驚喜的花蓮之旅。



更多活動資訊請至花蓮觀光粉絲專頁更多活動詳情請見：

花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour

