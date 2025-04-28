精選縱谷選物！首波主打果醬優質組合　即日起正式上線

▲首波推出果醬組合，以「舞賽檸檬」的冰糖檸檬膏及「花子好食」的山胡椒柑橘果醬進行上線試賣。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

觀光署花東縱谷國家風景區管理處自2017年打造「縱谷原遊會」部落旅遊品牌，累積14個部落品牌夥伴共同合作，除了推出各種部落特色遊程外，各部落夥伴極具特色的物產與工藝，促成「縱谷選物」子品牌的成立。「縱谷選物」以分享為核心，設計品牌主視覺共同行銷推廣，讓更多品牌夥伴好物彼此交流外，也提高外界能見度。

首波推出的主打商品為果醬組合，以「舞賽檸檬」的冰糖檸檬膏及「花子好食」的山胡椒柑橘果醬進行上線試賣，熱愛縱谷風土人文與特色產品的民眾，即日起可至「縱谷原遊會」官網及粉絲專頁訂購，提供好康團購優惠與專屬下單連結。

縱管處之部落旅遊品牌－「縱谷原遊會」，歷年透過辦理餐桌上的部落旅行及部落食樂園為主軸，讓更多民眾認識花東縱谷部落生活與文化的魅力，辦理至今廣受大眾喜愛，已累積了14個品牌夥伴，包含：大竹子走部落、兒路創作藝術工寮、阿魯巴染部落手作室、阿改玩生活、太巴塱紅糯米生活館、舞賽檸檬、織羅米86、花子好食、達娜分享文化、嗡嗡私廚、拉米特工作室、芭洋AMIS美饌館、蓋亞那工作坊、烏尼囊多元文化工作坊。

這些品牌夥伴除了開發部落特色遊程之外，也發展獨特農物產、工藝類等特色商品，呈現各部落不同亮點。為了讓更多民眾能在參與縱谷原遊會之部落遊程外，更認識品牌夥伴間的特色好物，今年首推出「縱谷選物」，讓部落夥伴彼此交流之餘，也藉由分享品牌夥伴的商品，串聯集體行銷，共同增加商品能見度。

縱管處許宗民處長表示，「縱谷選物」以「把花東縱谷部落的物產分享出去」為核心理念，同步傳達在部落文化中，「分享」是親密與溫暖的具體實踐，結合品牌包裝設計與經營，將這份來自花東的在地物產，結合職人手作的心意分享出去。

特別值得一提的是，在包裝文宣設計上，運用「花東縱谷地景」、「月桃種子」及「分享方塊」三個圖像概念進行LOGO視覺設計，包含以稻草結穗意象與三角形體設計呈現花東縱谷地景，搭配常見的多用途民俗植物-「月桃種子」，與分享意象方塊，融合作為「縱谷選物」的形象識別標誌。

目前「縱谷選物」首波主打商品，選用「舞賽檸檬」的冰糖檸檬膏及「花子好食」的山胡椒柑橘果醬組合，兩款風味獨特的果醬組合，特別設計小容量(50ML)精裝，價格親民好入手。其中「冰糖檸檬膏」嚴選「舞賽檸檬」自家品牌有機檸檬，手工黃冰糖熬煮12小時，釋放出濃郁果香與溫潤酸甜；而「山胡椒柑橘果醬」揉合山胡椒獨特的青檸香氣，讓柑橘果味更顯柔和深邃。兩款充滿故事的在地品牌，聯手將這片土地的豐饒與故事濃縮轉化，呈現在美味的果醬中，預備讓滿滿的土地芬芳在消費者口中綻放。

目前果醬組合已於7-ELEVEN賣貨便上架，並搭配3組團購主（Fusaymulie、土土、阿波這一家）進行限時與限量搶購，推出團購優惠價等，熱愛花東風土人文與美食好物的朋友，歡迎至活動官網及粉專，洽詢第一手販售資訊！

活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/

活動粉專: https://reurl.cc/pyxjzQ

