全面限用一次性塑膠！花蓮環保餐具租借中心　7月試營運

▲▼清洗設備已完成安裝及測試，規劃今年7月底前將邀集相關業者召開試運轉說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環保餐具清洗中心陸續完成新建工程及續接工程相關建設，預計今年7月底前取得綠建築標章後，將積極辦理工程案相關驗收工作，目前清洗設備已於4月18日完成安裝及測試，環保局將規劃今年7月底前將邀集東大門夜市攤商、旅宿飯店、餐飲團膳等業者召開試運轉說明會。

為加速辦理環保餐具租借及清洗中心委外經營，經滾動式檢討擴大公共建設投資，以提振景氣及引進企業經管理念，採行營運-轉移（Operate-Transfer，OT案），即由政府投資興建公共建設，再委由民間機構營運；俟營運期滿，營運權再轉移歸還政府。

環保局除於今年2月18日辦理公聽會，並於6月9日完成促進民間參與公共建設可行性評估報告書及先期規劃報告書審查工作，後續待廠商提送報告書定稿，據以擬訂招商文件並召開審查會議，規劃7月底辦理政策公告及投入招商工作，同步辦理說明會及參觀體驗營運模式，增加開發潛在客戶參與投件。

縣長徐榛蔚表示，因應全球塑膠公約（INC5）及配合環境部推動減塑期程，將於2030年全面禁用四項塑膠（購物袋、免洗餐具、飲料杯、吸管），達到最終目標2025年全面限用一次性塑膠產品。而除了推動循環餐具，減少一次性垃圾，且為符合淨零碳排，減少轉運至外地清洗的碳排放量，本縣清洗中心建置完成後，預計每年可減少4,500公噸的碳排放量及1,800萬個一次性餐具，並打造符合衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，進行高溫、消毒、殺菌等程序，讓民眾外食衛生安心，也實踐「源頭減量、循環經濟」理念的具體行動，透過OT案方式引進民間專業能量，讓環保餐具租借及清洗中心營運更加靈活有效，也期盼這項公共建設能擴及更多業者與機關單位，共同推動資源循環利用，逐步邁向淨零碳排、無塑無廢的新生活環境。

環保局表示在完成環保餐具租借及清洗中心OT案促參廠商進駐運作前，規劃滾動式修正收運方式及機組運作之試營運，提前讓有意願參與的夥伴，以東大門夜市攤商為主，並提供部分民宿、餐飲、團膳業者等能有實質反饋，逐步完成配套對接，藉以調整未來廠商規劃營運模式基礎，真正達到清洗中心運作效能。

民眾若對於環保餐具租借及清洗中心相關疑問，可逕洽花蓮縣環境保護局陳情專線電話：0800-066666或03-8233131。