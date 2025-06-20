　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列「假電話」誘騙緊急會議　伊朗空軍高層團滅

▲▼ 伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

▲以色列與伊朗持續互相轟炸。圖為伊朗首都德黑蘭。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列發動攻擊讓伊朗高層近乎團滅的內幕曝光，以色列Channel 12評論員西格爾（Amit Segal）16日在Podcast節目「Call Me Back」透露，以色列情報人員利用假電話誘騙20名伊朗空軍高階指揮官前往指定地點，接著發動精準打擊，把伊朗最高飛彈指揮中樞一舉除掉。

猶太紀事報報導，以色列這起攻擊行動削弱伊朗應對以色列第一波空襲的反應能力，據信以色列情報機構摩薩德（Mossad）在發動首波攻擊行動之前，透過伊朗內部管道偽造通訊，召開一場看似緊急的會議需求，把伊朗革命衛隊航太部隊全體高層引誘至德黑蘭郊外一處戒備森嚴的掩體之中，包括航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）及其副手，以及關鍵技術人員。

就在以色列展開襲擊之前，這處掩體遭到精準空襲，一舉消滅伊朗最高飛彈指揮中樞。以色列官員指出，目標相當明確，阻止伊朗發射逾千枚瞄準以色列領土的飛彈，最終也取得成果，也就是當時沒人能活下來下令反擊。在這之後，以色列對伊朗首都德黑蘭以及其他戰略要地發動全面攻勢，打擊飛彈發射場、防空系統等。

以色列高階安全人員向福斯新聞提到，在6月13日的攻擊行動之中，以色列成功除掉伊朗革命衛隊大多數空軍高層，打擊成效超乎預期，「我們知道這會促使他們碰面，但更重要的是，我們知道如何讓他們留在那裡」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外型帥氣！　192cm董座首次主持股東會
大咖日男星出事！零負評人設翻車　遭30年節目踢出
一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰
快訊／周鶴年怒嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」
林芳郁失智5年　醫「2招判斷失智跡象」都答錯快就醫
最美檢察官快變「前樂檢」　新辦公室裝潢中！妻忙面試
以色列用「一通假電話」　伊朗空軍高層團滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

印度將部署自主衛星星座　建立太空監視網絡應對軌道威脅

一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰曬帳單

以色列「假電話」誘騙緊急會議　伊朗空軍高層團滅

伊拉克真主黨旅：川普若介入以伊戰爭　將攻擊美軍中東基地

3台人在日賣假《週刊少年Jump》被逮！　航海王第1話炒到上萬日圓

美、德貨機「滿載軍備」飛抵以色列！　畫面曝光

集束彈轟平民　伊朗向美國開條件：以色列不停火「不回談判桌」

美軍司令稱台灣已納入「嚇阻任務」範圍！　防範中國威脅

世界最危險時刻將至！　美前副國安顧問「點名台灣」

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【核武暗示？】伊朗釋出17秒「摸核彈」畫面！

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

印度將部署自主衛星星座　建立太空監視網絡應對軌道威脅

一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰曬帳單

以色列「假電話」誘騙緊急會議　伊朗空軍高層團滅

伊拉克真主黨旅：川普若介入以伊戰爭　將攻擊美軍中東基地

3台人在日賣假《週刊少年Jump》被逮！　航海王第1話炒到上萬日圓

美、德貨機「滿載軍備」飛抵以色列！　畫面曝光

集束彈轟平民　伊朗向美國開條件：以色列不停火「不回談判桌」

美軍司令稱台灣已納入「嚇阻任務」範圍！　防範中國威脅

世界最危險時刻將至！　美前副國安顧問「點名台灣」

蔡健雅五搶金曲歌后　搶先宣布參戰音樂節...同場卡司曝光

點國民黨反罷「3個當務之急」　學者：黨主席選舉延後避免內部衝突

周鶴年承認「私下見明日花綺羅」公司逼退團　二度喊冤：我很害怕⋯

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

蜂農投保率不到1%！　陳亭妃批農保制度「看得到吃不到」籲3月內檢討

「台灣不如馬國、沙烏地阿拉伯！」名醫見世界大學排名：成績難看

SGA失誤追平總決賽歷史紀錄！美媒點名雷霆G6慘敗「3大戰犯」

beard papa's楊枝甘露、百香果綠茶泡芙有升級版　1門市限定賣

航港局攜海巡署等　聯合提升東部海域應急應變能力與救援效率

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

國際熱門新聞

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

美軍撤40架軍機　卡達基地「全清空」衛星照曝

以色列滲透內幕　特工用假手機讓高官全滅

3台人在日賣假《週刊少年Jump》被逮！

瘋傳以色列F-35被擊落片！超假空中閃炮火

以色列怒轟：伊朗最高領袖「不該繼續存在」

早餐噴2.8萬　爸崩潰曬迪士尼帳單

以色列炸電視台被炸3死　副控瞬間畫面曝

女子粉紅沙灘拍美照　慘遭浪捲走吐血亡

以色列用假電話　讓伊朗空軍高層團滅

川普兩週內決定是否出兵！　伊朗擁核只差一步

中國官二代「迷姦10女」重判終身監禁

更多熱門

相關新聞

真主黨旅：若川普介入　就攻擊美軍基地

真主黨旅：若川普介入　就攻擊美軍基地

伊拉克親伊朗武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）19日放話，若川普政府涉入以伊衝突，他們將攻擊中東美軍基地。真主黨旅安全領袖阿斯卡里（Abu Ali al-Askari）稱，美國若參戰，川普將失去他妄想從這個地區掠奪的所有數兆資產，已為此制定行動計畫。

中東危機若愈演愈烈　衝擊能源及經濟成長

中東危機若愈演愈烈　衝擊能源及經濟成長

美、德貨機「滿載軍事裝備」飛抵以色列

美、德貨機「滿載軍事裝備」飛抵以色列

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

以色列怒轟：伊朗最高領袖「不該繼續存在」

以色列怒轟：伊朗最高領袖「不該繼續存在」

關鍵字：

以色列伊朗革命衛隊中東摩薩德

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

樋口飯糰老闆娘回嘴11字　女房東理智線斷裂

快訊／數量翻倍！50共機出海擾台　46架次逾越海峽中線「四面環台」

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面