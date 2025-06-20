以色列「假電話」誘騙緊急會議　伊朗空軍高層團滅

▲以色列與伊朗持續互相轟炸。圖為伊朗首都德黑蘭。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列發動攻擊讓伊朗高層近乎團滅的內幕曝光，以色列Channel 12評論員西格爾（Amit Segal）16日在Podcast節目「Call Me Back」透露，以色列情報人員利用假電話誘騙20名伊朗空軍高階指揮官前往指定地點，接著發動精準打擊，把伊朗最高飛彈指揮中樞一舉除掉。

猶太紀事報報導，以色列這起攻擊行動削弱伊朗應對以色列第一波空襲的反應能力，據信以色列情報機構摩薩德（Mossad）在發動首波攻擊行動之前，透過伊朗內部管道偽造通訊，召開一場看似緊急的會議需求，把伊朗革命衛隊航太部隊全體高層引誘至德黑蘭郊外一處戒備森嚴的掩體之中，包括航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）及其副手，以及關鍵技術人員。

就在以色列展開襲擊之前，這處掩體遭到精準空襲，一舉消滅伊朗最高飛彈指揮中樞。以色列官員指出，目標相當明確，阻止伊朗發射逾千枚瞄準以色列領土的飛彈，最終也取得成果，也就是當時沒人能活下來下令反擊。在這之後，以色列對伊朗首都德黑蘭以及其他戰略要地發動全面攻勢，打擊飛彈發射場、防空系統等。

以色列高階安全人員向福斯新聞提到，在6月13日的攻擊行動之中，以色列成功除掉伊朗革命衛隊大多數空軍高層，打擊成效超乎預期，「我們知道這會促使他們碰面，但更重要的是，我們知道如何讓他們留在那裡」。