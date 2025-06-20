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都市傳說「騎車震壞iPhone」　Tim哥直擊實驗室驗證

記者葉國吏／綜合報導　

網路一直有個傳言，就是蘋果iPhone會因為機車震動影響性能。科技YouTuber Tim哥近日發佈一段影片，一探神祕蘋果實驗室，測試這個都市傳說的正確性。

▲▼3cTim哥生活日常：每天摔千台新iPhone！直擊蘋果實驗室極限測試現場，破解騎車手機會壞都市傳說@Apple Park。（圖／翻攝YouTube／3cTim哥生活日常）

▲3cTim哥生活日常「每天摔千台新iPhone！直擊蘋果實驗室極限測試現場，破解騎車手機會壞都市傳說@Apple Park」（圖／翻攝YouTube／3cTim哥生活日常，下同）

過去在蘋果發表會上常見iPhone在水柱衝擊、高空摔落或極端環境中毫髮無傷的展示畫面，這些背後其實來自一間低調但至關重要的實驗室。為了確保每台出貨的iPhone具備穩定、防水和耐摔的性能，蘋果會對原型機進行一系列近乎「折磨」的極限測試。

蘋果公司會對原型機進行一系列近乎「折磨」的極限測試，科技YouTuber Tim哥在影片中透露，蘋果在新產品的開發過程中，有高達九成的時間都投入在可靠度與可維修性的測試。

實驗室內設有多個「環境模擬」區域，包括鹽分侵蝕、高灰塵環境以及強烈陽光照射等，分別用來檢測裝置的密封性與耐用性。特別是高溫高濕測試，模擬東南亞氣候條件，達到攝氏40度、濕度90%的極端環境，驗證設備是否能正常運作。

▲▼3cTim哥生活日常：每天摔千台新iPhone！直擊蘋果實驗室極限測試現場，破解騎車手機會壞都市傳說@Apple Park。（圖／翻攝YouTube／3cTim哥生活日常）

▲震動測試驗證「機車影響手機性能」的都市傳說。

其中最吸引人的畫面是「水柱衝擊實驗」。Tim哥形容站在如「水刑台」般的設備前，見證iPhone從輕微潑水到浸泡在6米深的水中，皆以國際IP防護等級標準進行測試，確保手機在不同水壓情境下依然穩定運作。他笑稱：「這就像幫iPhone洗澡！」

針對「手機震動會影響性能」的都市傳說，蘋果設有專區模擬車輛、火車、飛機與摩托車等交通工具的長時間震動情境，並進行包括手機、平板、MacBook到Vision Pro等全系列產品的測試。Tim哥指出，連iPhone內部的螺絲、焊點與連接器都經過模擬震動後的脫落測試，以確保耐久性，Tim哥表示那些都市傳說是錯的。

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