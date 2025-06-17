外媒爆iPhone20週年推「革命性手機」　全玻璃打造成本恐突破天際

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒爆料，蘋果將在iPhone 20週年所推出「iPhone 2027」已經在悄悄催生，並預計引爆整個手機、科技產業。據外媒透露，這款代號叫做「Glasswing」的革命性裝置將以玻璃做為主要設計，將以無縫外觀、進化iOS 28 及超強續航力重新定義智慧型手機。

根據外媒，同時也是知名蘋果系列爆料客的Majin Bu表示，蘋果將在2027年推出iPhone 2027，同時也是20週年的代表作，而這款作品將扭轉近年「毫無亮點」的窘境。對此，從今年所推出的Liquid Glass就可以微微嗅到，蘋果將延續Glass的設計美學，對此，這個內部代號為「Glasswing」的作品，將以「一整片玻璃」無縫外觀，徹底體現蘋果美學設計。

此外，前置鏡頭、Face ID 感應器將整合到顯示器下方，提供真正的全螢幕視覺體驗。而iPhone 2027 的一個關鍵特色可能是電池續航力的大幅提升，並經優化以支援AIv和 6G 連線。隨著 iOS 26 推出的「液態玻璃」（Liquid Glass）介面，以其透明元素、磨砂玻璃視窗和流暢的動畫效果吸引了使用者。預計在 2027 年推出的 iOS 28，蘋果可能會進一步完善這個使用者介面，整合更先進的增強功能，以襯托 iPhone 2027 的玻璃設計，並提供更直觀、更具視覺震撼力的互動體驗。

對此，就如同iPhone X一樣，外媒推出 20週年之際蘋果可能會放棄傳統的數字編號，選擇一個紀念性的名稱，就像 2017 年的 iPhone X 一樣。但從現在的爆料來看，大量使用玻璃和先進技術可能會推高生產成本，從而可能影響 iPhone 2027 的售價。此外，設計的複雜性將需要製造技術的創新，可能會限制初期的供應量，讓iPhone變成炙手可熱的夢幻逸品。