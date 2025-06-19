不怕沒電又耐用！他「戴回有線耳機」　一票人超愛：無線無法比

▲一票人更愛有線耳機。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

儘管無線耳機方便，但耗電、音質不穩與容易不見等因素，讓不少人寧願戴回有線耳機。一名網友直呼，他依舊習慣聽有線耳機，許願蘋果能把「耳機孔洞」還回來！文章引發千名果粉討論，一票人點頭回應，「我是常摔到手機的人，有線耳機能救回手機」、「有線耳機可以隨時調整音量、換歌」。

一名網友在Threads表示，儘管藍牙耳機是時代潮流，但他仍喜歡戴有線耳機，因此喊話iPhone新機設計能恢復耳機孔洞。

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文章曝光後，一票果粉爆共鳴，「至少它不會突然沒電、不會連線失敗，也不會背叛我跟隔壁人的耳機配對」、「AirPods用久了充不上電後，我就放棄無線，改回有線後真的棒」、「有線耳機比較耐用，AirPods已經用壞兩副了煩死了」、「真的很煩啊～每次都只能在充電和戴耳機之間選一個」、「有線耳機可以隨時調整音量、換歌，騎車方便性就更突顯了」、「哀鳳一直可以用有線耳機的，只是共用充電口而已」、「AirPods Pro用久真的耳朵好痛，那個細碎的雜音『滋滋滋滋』超級惱人還很不舒服」、「我是常摔到手機的人，有線耳機能救回手機」。

其中也有網友認為，有線耳機音質更為穩定，「有線耳機的音質，無線無法比」、「音質好很多」、「有線耳機可以用Sony的，音質也比較清晰」、「有線耳機音質比較好」。

也有人許願感嘆，「我是想恢復Touch ID很好用」、「對！指紋辨識也還來」、「我想指紋解鎖」、「耳機洞跟Touch ID都回不去了」、「為了Home鍵+有線耳機，現在還在使用SE3」。