▲iOS 26推出多項重大更新。(示意圖/達志影像/newscom)



記者楊庭蒝/綜合報導

不少iPhone用戶習慣用手機當鬧鐘,早上起床時按下「稍後提醒(snooze)」鍵,鬧鐘就會在 9 分鐘後再響起。這個「9 分鐘」的預設時間,終於要在蘋果即將推出的iOS 26更新中改變了!

根據科技媒體PCMag報導,雖然蘋果沒有在WWDC 2025發表會上正式宣布這項改動,但官方行銷資料已經透露,iOS 26將開放用戶自行設定稍後提醒時間,範圍從最短1分鐘到最長15分鐘都可以調整。

目前還不清楚這項設定是不是能針對每個鬧鐘分別調整,或是只能統一套用在所有鬧鐘。不過如果能個別設定,對於有些需要快速提醒的工作鬧鐘,或是想多賴床一會兒的早晨鬧鐘來說,會更方便實用。

You can finally change the snooze duration instead of the default 9 minutes on iOS 26. pic.twitter.com/8ycvwZPNPB