　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金曲歌手阿爆登「非洲版大港開唱」　史瓦帝尼湧現2萬聽眾

▲▼台灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）率領 Nanguaq那屋瓦少女隊及饒舌歌手R.fu遠赴友邦史瓦帝尼，參與非洲南部最大的音樂活動「灌木之火音樂節（MTNBushfireFestival2025）」。（圖／外交部提供）

▲台灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）率領 Nanguaq那屋瓦少女隊及饒舌歌手R.fu遠赴友邦史瓦帝尼，參與非洲南部最大的音樂活動「灌木之火音樂節（MTNBushfireFestival2025）」。（圖／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

外交部長林佳龍15日分享，台灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）率領 Nanguaq那屋瓦少女隊及饒舌歌手R.fu遠赴友邦史瓦帝尼，參與非洲南部最大的音樂活動「灌木之火音樂節（MTNBushfireFestival2025）」，也正是非洲版的大港開唱，演唱多首歌曲，台下擠滿超過2萬名觀眾。

林佳龍說，昨天阿爆的新歌〈Born To Be 天生的〉音樂MV正式上線，同仁傳影片連結給他，他看見許多熟悉的朋友與場景，像是史國總理戴羅素（Russell Dlamini）、台灣駐史國梁洪昇大使與技術團同仁、友邦的好朋友。

林佳龍表示，阿爆這趟不只音樂演出，在我國駐史瓦帝尼大使館安排下，也走訪國合會協助策劃的「婦女微型企業輔導能力提升計畫」展區。他說，技術團發揮創意，將貨櫃屋改造而成展售攤位，一件件色彩鮮明的串珠配飾、圖騰創新且精緻的皮件整齊陳列，這些作品也展現出史國婦女翻轉人生後的自信。

▲▼台灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）率領 Nanguaq那屋瓦少女隊及饒舌歌手R.fu遠赴友邦史瓦帝尼，參與非洲南部最大的音樂活動「灌木之火音樂節（MTNBushfireFestival2025）」。（圖／外交部提供）

林佳龍表示，還記得今年4月，在訪問史瓦帝尼時，也參與「婦女創業小額信貸循環基金」的發表會，不只走訪也聆聽多位受惠婦女的故事，見證國合會團隊多年深耕的成果，從無到有，將「女力」轉化為社會穩定的動力。

林佳龍指出，阿爆更與當地分享台灣原住民古謠領唱方式、圖騰配色的相似點，甚至與當地交換傳統服飾，而這些珍貴的交流過程，她都記錄了下來，並作為新歌MV素材。

林佳龍說，這次史國政府也邀請阿爆擔任觀光大使，接下來外交部將與史國開展觀光合作，讓台史兩國人民更了解彼此。他感謝阿爆與那屋瓦文化團隊，在世界舞台唱出台灣的聲音，讓世界看見台灣與友邦的情誼，以及文化軟實力。

林佳龍指出，如同阿爆所說，推薦想首次解鎖非洲旅遊的國人，可以選擇史瓦帝尼，期待未來台史兩國持續在文化、婦女賦權等各項領域的合作持續深化。

▲▼台灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）率領 Nanguaq那屋瓦少女隊及饒舌歌手R.fu遠赴友邦史瓦帝尼，參與非洲南部最大的音樂活動「灌木之火音樂節（MTNBushfireFestival2025）」。（圖／外交部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熱飆37.4度！　14縣市高溫警示
快訊／20多歲男後堀溪戲水失蹤　消防人員搜救中
奈及利亞血腥屠殺「百人死亡」　遺體排列地上
林明佐傳命危進加護　胞妹再發聲...中檢：未接獲病危通知
人妻丈夫剛過世竟遭公公侵犯！　1歲兒睡旁邊
川普警告：美國若遭伊朗攻擊　將全力反擊「規模前所未見」
不是日本！「超值1國家」被台人攻佔　路人撞到：拍謝拍謝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金曲歌手阿爆登「非洲版大港開唱」　史瓦帝尼湧現2萬聽眾

賴清德出席長老教會感恩禮拜　喊反併吞、顧台灣、護主權、挺民生

賴清德今私下赴醫院探視陳菊　健康狀況恢復穩定並持續進步

陸製電子書要求使用者「同意國家統一」　綠委：政府應全面盤點

柯建銘：去年1月就畫紅線做殊死戰　藍白讓綠無法執政寧送中國

蔣萬安、李四川分進合擊反罷！　力挺北市5藍委反罷免

賴清德盼開國安簡報遭藍質疑「人後下毒手」　蔣萬安籲即刻做這2事

賴清德：持續增警察薪資、津貼　首創調查會探討勤務減量

廢監察院許宇甄悄撤簽　王鴻薇「該案非藍白合作」：開放個人連署

成功嶺替代役男涉毒　內政部：違法藥物「零容忍」絕不包庇

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

金曲歌手阿爆登「非洲版大港開唱」　史瓦帝尼湧現2萬聽眾

賴清德出席長老教會感恩禮拜　喊反併吞、顧台灣、護主權、挺民生

賴清德今私下赴醫院探視陳菊　健康狀況恢復穩定並持續進步

陸製電子書要求使用者「同意國家統一」　綠委：政府應全面盤點

柯建銘：去年1月就畫紅線做殊死戰　藍白讓綠無法執政寧送中國

蔣萬安、李四川分進合擊反罷！　力挺北市5藍委反罷免

賴清德盼開國安簡報遭藍質疑「人後下毒手」　蔣萬安籲即刻做這2事

賴清德：持續增警察薪資、津貼　首創調查會探討勤務減量

廢監察院許宇甄悄撤簽　王鴻薇「該案非藍白合作」：開放個人連署

成功嶺替代役男涉毒　內政部：違法藥物「零容忍」絕不包庇

送爸媽退休宅　專家曝裝潢「2區域是重點」！過來人：門一定要換

25人遊覽車「山路倒滑懸空」　1家四口玩越南嚇爛：怕回台變成灰

恆春包棟Villa頂樓戲水池超夢幻！踏出陽台就能欣賞南國日出

悍將大巨蛋四連戰衝近10萬人！34,800張門票完售再破隊史紀錄

女童發燒41度癱軟　永康警鳴笛開道5分鐘急送奇美醫院

快訊／熱飆37.4度！14縣市高溫警示　新北上看38度

英國爆紅「Krispy Kreme開心果甜甜圈」登台　還有台灣限定口味

冷氣按「1鍵」省電12％！ 台電認證：睡覺吹整晚不傷荷包

快訊／台南玉井後堀溪20多歲男戲水失蹤　消防人員全力搜救

金曲歌手阿爆登「非洲版大港開唱」　史瓦帝尼湧現2萬聽眾

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

政治熱門新聞

M1A2T戰車群現蹤！　陸軍裝甲兵學校衛星圖曝光

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

館長中國行自評100分！曝回台最大憂心

他：總統府邀在野國安簡報是陷阱　在野黨還去就是腦袋有洞！

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

馬英九見王滬寧：台灣人支持兩岸和平、炎黃子孫　絕對是主流民意

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

更多熱門

相關新聞

林佳龍出席菲律賓127週年國慶酒會　宣布延長對菲免簽入境一年

林佳龍出席菲律賓127週年國慶酒會　宣布延長對菲免簽入境一年

外交部長林佳龍昨（13）日晚間出席慶祝菲律賓第127週年國慶酒會，並宣布台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境待遇一年。林佳龍表示，期待未來雙方能基於互惠原則，促成台灣民眾赴菲享有免簽待遇，便利雙邊人員往來，持續深化台菲夥伴關係。

基隆浪曲嘉年華7月登場　邱佩琳：打造最潮海港音樂派對

基隆浪曲嘉年華7月登場　邱佩琳：打造最潮海港音樂派對

悍將主題日藍鑽迷彩球衣閃耀全場

悍將主題日藍鑽迷彩球衣閃耀全場

夫人外交！林佳龍請老婆出馬　陪瓜地馬拉第一夫人玩台灣

夫人外交！林佳龍請老婆出馬　陪瓜地馬拉第一夫人玩台灣

2025屏東海口祭　哥吉拉霸氣現身

2025屏東海口祭　哥吉拉霸氣現身

關鍵字：

音樂節史瓦帝尼阿爆台灣文化友邦合作林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

出門上班不到5分鐘　屏東女對撞軍車四肢全斷亡

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

虐死員工還找人頂替　恐怖老闆延押2月

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

佳子公主訪巴西遭偷拍！影瘋傳　日網炸鍋

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面