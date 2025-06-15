金曲歌手阿爆登「非洲版大港開唱」　史瓦帝尼湧現2萬聽眾

▲台灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）率領 Nanguaq那屋瓦少女隊及饒舌歌手R.fu遠赴友邦史瓦帝尼，參與非洲南部最大的音樂活動「灌木之火音樂節（MTNBushfireFestival2025）」。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

外交部長林佳龍15日分享，台灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）率領 Nanguaq那屋瓦少女隊及饒舌歌手R.fu遠赴友邦史瓦帝尼，參與非洲南部最大的音樂活動「灌木之火音樂節（MTNBushfireFestival2025）」，也正是非洲版的大港開唱，演唱多首歌曲，台下擠滿超過2萬名觀眾。

林佳龍說，昨天阿爆的新歌〈Born To Be 天生的〉音樂MV正式上線，同仁傳影片連結給他，他看見許多熟悉的朋友與場景，像是史國總理戴羅素（Russell Dlamini）、台灣駐史國梁洪昇大使與技術團同仁、友邦的好朋友。

林佳龍表示，阿爆這趟不只音樂演出，在我國駐史瓦帝尼大使館安排下，也走訪國合會協助策劃的「婦女微型企業輔導能力提升計畫」展區。他說，技術團發揮創意，將貨櫃屋改造而成展售攤位，一件件色彩鮮明的串珠配飾、圖騰創新且精緻的皮件整齊陳列，這些作品也展現出史國婦女翻轉人生後的自信。



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林佳龍表示，還記得今年4月，在訪問史瓦帝尼時，也參與「婦女創業小額信貸循環基金」的發表會，不只走訪也聆聽多位受惠婦女的故事，見證國合會團隊多年深耕的成果，從無到有，將「女力」轉化為社會穩定的動力。

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林佳龍指出，阿爆更與當地分享台灣原住民古謠領唱方式、圖騰配色的相似點，甚至與當地交換傳統服飾，而這些珍貴的交流過程，她都記錄了下來，並作為新歌MV素材。

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林佳龍說，這次史國政府也邀請阿爆擔任觀光大使，接下來外交部將與史國開展觀光合作，讓台史兩國人民更了解彼此。他感謝阿爆與那屋瓦文化團隊，在世界舞台唱出台灣的聲音，讓世界看見台灣與友邦的情誼，以及文化軟實力。

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林佳龍指出，如同阿爆所說，推薦想首次解鎖非洲旅遊的國人，可以選擇史瓦帝尼，期待未來台史兩國持續在文化、婦女賦權等各項領域的合作持續深化。