別讓採購踩紅線！屏東縣府辦理廉能巡迴講座

▲屏東縣「廉能工程．屏安啟程」巡迴座談會。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為強化公務人員採購合法程序與廉能工程，19日屏東縣政府政風處於潮州鎮公所辦理「廉能工程．屏安啟程」巡迴座談會，邀集檢察官、學者與實務人員，針對工程履約管理、契約變更與圖利風險三大議題，與基層第一線的採購與工程承辦人員深入對話；縣府表示，一條道路的修建、一次工程的施作，看似單純，背後其實牽涉到政府預算、採購程序與法律責任。

這次座談特別聚焦「圖利與便民的界線」。許多鄉鎮公所為了解決民眾急迫的需求，常需在合法程序與即時效率中取得平衡，但稍有不慎，就可能遭外界質疑圖利廠商或違反採購法規。活動中由地檢署主任檢察官許育銓主講，透過法律案例分析，協助同仁釐清「依法辦理」與「為民服務」之間的分寸，避免落入法律風險。

另一個重點議題，則與民眾的生活品質息息相關。像是「採購估價是否合理」，關係到政府如何妥善運用預算資源，避免浪費，同時確保公共工程的品質與效益；又如「流標後是否能以邀標方式處理」，則牽涉到在無人投標的情況下，機關如何在合法程序下迅速回應地方需求，達成民眾對於「路平、燈亮、水溝通」的期待。這些情況時常發生在第一線承辦人員手中，而他們的每一個決策，都需要在法規、效率與民意之間仔細衡量

潮州鎮長周品全表示，鄉親的需求就是我們最大的責任，這次座談不僅聚焦法律與實務，更為潮州建設提出具體可行的建議。未來每一項工程，潮州鎮公所都會嚴格把關，追求快速、優質與透明的施工品質，攜手打造更宜居的家園。

屏東縣政府政風處補充，採購從招標到決標皆屬公權力行使階段，依法行政不僅能保護優良廠商，亦能守護機關承辦人員，面對外部不當干預有能力避免自己違反採購法規定，讓採購案能順利進行，並讓經驗不斷傳承，厚實機關友善採購環境。