愛兒過世！屏東臨時工老母無力負擔喪葬費　枋寮警伸援手

記者陳崑福／屏東報導

務農的46歲屏東縣萬巒鄉孔姓7男子，日前病逝，遺留年邁母親獨力支撐家計，僅靠臨時工日薪約900元維生，無力負擔喪葬與生活開銷。枋寮警分局員警得知後號召友人與善心人士捐助8萬3900元，盼助家屬度過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，日前透過立法委員徐富癸特助陳谷智及民間友人尤秀卿得知，萬巒鄉46歲的孔姓男子，生前以務農為業，日前因病逝世，家中目前經濟來源僅剩70多歲的母親，偶爾從事臨時工，日薪約900元，經濟陷入困境，無法負擔龐大喪葬費用與生活支出。

藍所長得知後，便決定自掏腰包及協同民間友人蘇清波、蘇財福、許展榮、戴昆財、戴奎浚、吳金泉、張龍欽、黃慶春、夏苡明、江宏偉、詹光榮、吳倧纑、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、陳清祥、鍾進文及大庄巡守隊等人捐助新臺幣3萬元；民間善心人士陳柏宏、阮文亮、楊貴荃、楊翔棕、楊博閎、潘睿典、柯建能、蔡有力、蔡宗諺、陳誼璟、楊皓量等人，共同捐助新臺幣2萬1,500元；民間善心團體卿友團捐助新臺幣3萬2,400元，共計新臺幣8萬3900元，盼捐助善款能暫緩生活所需開銷，順利度過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁，發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決困難，施比受更有福，足資同仁表率，殊值嘉勉。