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新冠肺炎門急診人次連續上升　屏東縣備妥3大關鍵物資

▲衛生局籲民眾注意呼吸道症狀。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

▲衛生局籲民眾注意呼吸道症狀。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為強化社區免疫力，屏東縣衛生所及合約醫療院所持續提供新冠JN.1疫苗接種服務，縣府呼籲尚未接種民眾儘早接種，增強自我保護力。另65歲以上長者、孕產婦及慢性病患者，為新冠併發重症的高風險族群，如有疑似症狀建議先快篩並儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物。

▲衛生局籲民眾注意呼吸道症狀。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

屏東縣政府衛生局長張秀君表示，根據衛生福利部疾病管制署最新監測資料顯示，全國新冠肺炎門急診就診人次已連續七週上升，高峰預估將落在六月底七月初。接種疫苗是預防新冠併發重症最有效方法，本縣公費新冠疫苗庫存充足，衛生局持續增加疫苗配送至各衛生所及合約院所以應民眾接種需求，請年齡滿6個月以上且尚未接種的民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月(180天)之65歲以上長者、55-64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

衛生局說明，新冠疫情上升，醫療體系已啟動輕重症分流機制，確保醫療量能不受衝擊。因應抗病毒藥物需求增加，該局持續監測本縣抗病毒藥物使用及庫存情形，目前本縣40家醫療院所、22家藥局以及33家衛生所，均有配置抗病毒藥物，存量充足；民眾如有家用快篩需求，轄內四大超商、全聯及36家藥局有販售，醫療院所亦已增購醫用快篩，以利及早診治並開立抗病毒藥物。

衛生局再次提醒，民眾應養成健康好習慣，包括勤洗手、出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所時，應自主配戴口罩；有症狀時在家休息，避免外出與他人接觸，高齡或有慢性病者更應提高警覺。防疫三撇步「勤洗手、打疫苗、戴口罩」，仍是最佳保護自己與他人的方法。相關資訊可至屏東縣政府衛生局網站或疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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