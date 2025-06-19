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美國轟炸伊朗會怎樣？　7專家曝可能走向「警告最壞結局」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普尚未決定是否打擊伊朗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美媒政客 （POLITICO）採訪7名外交與國際事務專家，請他們分析，如果美國轟炸伊朗，可能會有什麼結果。他們指出，戰爭收場往往比開始更加困難，而最糟情況就是把伊朗逼入絕境，讓他們更加不顧一切取得核武。

►伊朗更堅定取得核武的決心

克羅克（Ryan Crocker）曾在阿富汗、伊拉克、巴基斯坦、敘利亞、科威特、黎巴嫩擔任美國大使，現在則是智庫「蘭德公司」（RAND）外交與安全主席。他認為，美國轟炸伊朗，將會「加深伊朗取得核武的決心」。

克羅克解釋，只靠空中力量，無法根除伊朗生產核武的能力，因為他們已經掌握相關知識，這是轟炸無法消滅的。一份放棄核子濃縮的可驗證協議，才能夠真正終止伊朗發展核武的能力。或許美軍能夠說服伊朗同意此類限制，否則將會擴大衝突，並且深化伊朗不惜一切代價取得核武的決心。

▼德黑蘭一處儲油設施，疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

►戰爭是否擴大，取決於美國公開闡述的目標

 前美國中東特使、智庫「華盛頓近東政策研究所」（TWI）研究員羅斯（Dennis Ross）認為，如果美國打擊目標僅限於伊朗福爾多（Fordow）的地下核設施，戰爭可能獲得遏止。但若美國決定轟炸更大範圍，甚至意圖促成政權更迭，伊朗領袖可能覺得他們沒什麼可失去了，最好的方法就是讓美方付出沉重代價。

在這些情況下，伊朗可能打擊美國在中東盟友的石油設施，封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），導致油價急遽飆升，這是川普政府不樂見的。

►戰爭開始容易、結束難

政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia）創始人布瑞莫（Ian Bremmer）認為，如果伊朗軍事領導層遭到重創，內部「流氓份子」決定親自主導報復行動，很容易導致局勢升級。或者，如果最高領袖哈米尼感覺他對軍方的控制力減弱，又或者以色列打擊福爾多之後，依然沒有滿足，想要開始攻擊伊朗領導層，「發動戰爭比結束戰爭容易得多」。

▼川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會面。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲▼美國總統川普（Donald Trump）4日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會面。（圖／達志影像／美聯社）

►摧毀福爾多，不會是最後一擊

智庫「外交關係委員會」（CFR）研究員塔基（Ray Takeyh）出，福爾多是一座深埋於聖城庫姆（Qum）郊區深山地下的核設施，也是唯一超出以色列能力的打擊目標，唯有擁有先進戰機與專業炸藥的美國能夠摧毀它。

川普面臨的挑戰是，要平衡美國捲入另一場中東衝突的可能性，以及自己希望讓伊朗解除武裝的願望。他的選擇很可能決定未來很長一段時間的美伊關係。

►對伊朗進行全面打擊

芝加哥大學政治學教授佩普（Robert A. Pape）預期，如果美軍真的出擊，福爾多的核處理設施將在「第1個小時」就遭受立即打擊，納坦茲（Natanz）的核設施也很可能同時遇襲。

不過，為了限制伊朗的軍事報復，美國仍有很大動機，一舉打擊伊朗所有領導層、全國各地通訊線路、飛彈與軍事基地。

▼伊朗納坦茲核電廠（Natanz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗納坦茲核電廠（Natanz）。（圖／達志影像／美聯社）

►最終目標不明的危險

外交事物分析師萊特（Robin Wright）認為，每一場衝突都必須透過某種外交手段，才能解決最初引爆點，取得長久結果，並且防止新敵意產生。不論美國是否軍事介入，都是唯一有能力居中斡旋、促成協議，化解以伊衝突的一方。

不過，一個揮之不去的危險是，不論美國或以色列，始終沒有具體說明，他們對伊朗的長期意圖是什麼，以及戰爭結束後的最終目標是什麼。

►德黑蘭最終將選擇外交路徑

美國雜誌《大西洋》專欄作家阿齊茲（Arash Azizi）表示，雖然很難預測美國是否轟炸伊朗，但德黑蘭最終將選擇外交路徑並達成協議，因為這既符合伊朗政權想要自保的邏輯，也符合伊朗民眾的普遍看法。

不過，伊朗也可能堅持更長一段時間，希望藉此讓川普和以色列筋疲力竭，但這將是一條危險道路，尤其如果此舉最終導致川普更果斷地進入中東的話。

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