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梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

梅根登上Podcast節目，表示8年來被誤解。（翻攝Emma Grede YouTube頻道）

▲梅根登上Podcast節目，表示8年來被誤解。（圖／翻攝Emma Grede YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室逾5年，與一雙兒女定居加州蒙特斯托。梅根近日登上好友、企業家艾瑪葛莉德（Emma Grede）主持的Podcast節目，罕見回應過去8年來外界對她的誤解、暗酸英國王室，並回應早前貼出「產前大跳電臀舞」的影片爭議。

梅根近日在IG貼出一段2021年時準備生女兒莉莉貝（Lilibet）的影片，她在醫院裡大跳當時TikTok流行的〈寶寶媽媽舞〉（The Baby Mama Dance），並發文指，當時已超過預產期，試過吃辣、散步、針灸都沒用，所以只剩這件事可以做。影片中，梅根挺著大肚子，雙腿大開、撩起裙子扭腰擺臀，哈利也入鏡一起共舞。影片曝光後評價兩極，美國Z世代年輕網友覺得梅根哈利「跳脫框架」「做自己」，英國人則一面倒痛批「尷尬」「有失王室尊嚴」等。

梅根日前分享產前「大跳電臀舞」的影片，讓不少人看了驚呆。（翻攝meghan IG）

▲梅根日前分享產前「大跳電臀舞」的影片，讓不少人看了驚呆。（圖／翻攝meghan IG）

梅根17日登上葛莉德主持的Podcast節目《Aspire With Emma Grede》，強調那段影片代表她最真實、有趣的一面，也是對外界「噪音」的回應。梅根問葛莉德是否看了她跳〈寶寶媽媽舞〉的影片？葛莉德表示，她看了大概20遍，並誇讚：「我看到的是從未見過的你，還有哈利的搞笑動作，我暗自為你們喝采，這就是我想看到的快樂和真實。」梅根接著說：「那是4年前的事了，這提醒了我們，無論外界有多少噪音，背後都有一個真實、快樂的生活正在進行。」

梅根（右）作客艾瑪葛莉德（左）主持的Podcast節目，談創業、家庭與生活。（翻攝emmagrede IG）

▲梅根（右）作客艾瑪葛莉德（左）主持的Podcast節目，談創業、家庭與生活。（圖／翻攝emmagrede IG）

此外，梅根還在節目上酸了英國王室一把，被問到如果能重新開始，她會願意改變什麼？梅根毫不猶豫回應：「是的，我會要求人們說實話。」更引述好姐妹、美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）給她的建議：「謊言活不了一輩子。」並說：「8年雖然很久，但也不是永遠。」言下之意，就是暗示她從與哈利交往至今，所承受的誤解與扭曲。

針對過去身為王室成員的經歷，梅根表示，那段期間「無法用自己的聲音說話」，如今重返社群媒體，讓她感覺重新找回了自己。她說：「這是我重新擁有自己聲音的方式，這是我的空間、我的快樂管道。」

哈利與梅根，以及兒子亞契、女兒莉莉貝日前到加州迪士尼樂園玩，慶祝莉莉貝4歲生日。（翻攝meghan IG）

▲哈利與梅根，以及兒子亞契、女兒莉莉貝日前到加州迪士尼樂園玩，慶祝莉莉貝4歲生日。（圖／翻攝meghan IG）

梅根也談到家庭生活，透露她努力讓6歲兒子亞契（Archie）和女兒莉莉貝了解金錢的價值，例如讓他們到農夫市集販售自家蔬果，「即使擁有特權，也要明白生活的代價與意義」。她更自豪說：「我能親自接送孩子上下學，與哈利約會、一起去迪士尼，這樣的生活讓我深感幸福。」


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