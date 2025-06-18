歐洲致富夢碎！千名陸女被迫賣淫　比利時破獲龐大犯罪集團網

▲中國年輕女性被誘騙前往歐洲，一下飛機就被收走護照，被迫至少賣淫2年；示意圖，與當事人無關。（Pixabay／Image by Daniel Nebreda）

圖文／鏡週刊

比利時司法史上最嚴重案件之一！比利時警方破獲一個龐大的剝削中國年輕女子的中國賣淫網，犯罪集團承諾女子在歐洲致富，但她們一下飛機就被迫從事賣淫，受害人達上千名，甚至有人因此慘遭殺害；該案38名被告已於10日被移交刑事法庭，將於今年秋季受審。

《路透社》報導，比利時聯邦檢察官辦公室4月9日指出，當局3月20日展開16次搜查行動，終結由中國籍人士組成賣淫集團的犯罪行動，其對中國女性進行性剝削，當局已逮捕7名涉嫌剝削中國女性的賣淫集團的中國籍人士，該集團在布魯塞爾剝削約30名中國女性從事性交易，儘管該集團主要活動集中於布魯塞爾，但受害者實際遍布比利時多地賣淫，且經常更換「工作」地點，甚至有些也在荷蘭從事賣淫。

綜合《世界報》《法廣》與比利時歐洲移民網報導，本案始於2017年6月，警方在安特衛普（Antwerpen）中央車站查獲一處賣淫地點，結果發現賣淫女是在一個有組織的犯罪集團操控下被迫在比利時各地從事性交易，手機內容顯示她們曾被迫在意大利、波蘭和斯洛伐克賣淫，更會利用私人公寓或在Airbnb租來的房子裡賣淫，讓她們得以躲避警方監測。經過8年查緝，38名被告已於10日被移交刑事法庭。

該案經過長達8年多的調查，司法系統最初未對外界披露這一被稱作「蓮花」的案件，警方更直指這起案件是「比利時司法史上最重要的案件之一」。檢調依靠手機與網路數據分析、受害者證詞、匿名舉報、多次突襲行動，以及與歐洲刑警組織合作，最終揭露人口販運的背後操作模式。該犯罪集團含多個獨立的「小組」，每個小組都有「領導」，成員諸如有負責招募的人、司機、安排預約的人、運送資金者，甚至有專責分發保險套的快遞員。

比利時聯邦移民中心（Myria）已就此案提起民事訴訟。這些年輕中國女性通常是透過網路招募而來，一些網站針對「想賺錢的漂亮女孩」打廣告，聲稱在歐洲可有奢華生活或可免費做整形手術，等她們一抵達比利時就會被收走護照並與外界隔離，並隨即被迫在至少2年的時間內賣淫。犯罪集團憂心受害者會逃跑或被發現，經常會轉移這些中國女孩。該犯罪集團的成員疑似經營電話中心，並於布魯塞爾租用整棟公寓，強迫受害者從事賣淫。

報導直指，犯罪集團是利用中國微信進行溝通，同時也會在約會網站上建立帳號吸引客人，這也讓警方獲得線索進行追蹤，儘管受害者沒人願意或敢於提起訴訟，但她們仍提供一些資訊讓警方循線追查賣淫集團的首腦與活躍成員。警方2023年於布魯塞爾等地首次逮捕25名嫌疑人，目前該案共有38名被告已於10日被移交刑事法庭，他們將於今年秋季受審，主要罪名包括人口販賣、拉皮條、洗錢、偽造文書等。

據信該組織核心成員為1名80歲中國男子，他在布魯塞爾市中心擁有一家酒店與一些公寓；比利時聯邦檢察院表示，該男子與家人在比利時生活了50年，他透過出租房間強迫年輕女性賣淫賺進數十萬歐元。主要被告面臨最高15年的監禁，其中有5人還涉嫌共謀謀殺，他們涉嫌於2023年1月於安特衛普郊區謀殺1名被迫賣淫的女子。比利時聯邦移民中心提起民事訴訟，凸顯案件的嚴重性。聯邦檢察官計畫沒收數十萬歐元的不法所得。

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