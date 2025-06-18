　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲致富夢碎！千名陸女被迫賣淫　比利時破獲龐大犯罪集團網

中國年輕女性被誘騙前往歐洲，一下飛機就被收走護照，被迫至少賣淫2年；示意圖，與當事人無關。（Pixabay／Image by Daniel Nebreda）

▲中國年輕女性被誘騙前往歐洲，一下飛機就被收走護照，被迫至少賣淫2年；示意圖，與當事人無關。（Pixabay／Image by Daniel Nebreda）

圖文／鏡週刊

比利時司法史上最嚴重案件之一！比利時警方破獲一個龐大的剝削中國年輕女子的中國賣淫網，犯罪集團承諾女子在歐洲致富，但她們一下飛機就被迫從事賣淫，受害人達上千名，甚至有人因此慘遭殺害；該案38名被告已於10日被移交刑事法庭，將於今年秋季受審。

路透社》報導，比利時聯邦檢察官辦公室4月9日指出，當局3月20日展開16次搜查行動，終結由中國籍人士組成賣淫集團的犯罪行動，其對中國女性進行性剝削，當局已逮捕7名涉嫌剝削中國女性的賣淫集團的中國籍人士，該集團在布魯塞爾剝削約30名中國女性從事性交易，儘管該集團主要活動集中於布魯塞爾，但受害者實際遍布比利時多地賣淫，且經常更換「工作」地點，甚至有些也在荷蘭從事賣淫。

綜合《世界報》《法廣》與比利時歐洲移民網報導，本案始於2017年6月，警方在安特衛普（Antwerpen）中央車站查獲一處賣淫地點，結果發現賣淫女是在一個有組織的犯罪集團操控下被迫在比利時各地從事性交易，手機內容顯示她們曾被迫在意大利、波蘭和斯洛伐克賣淫，更會利用私人公寓或在Airbnb租來的房子裡賣淫，讓她們得以躲避警方監測。經過8年查緝，38名被告已於10日被移交刑事法庭。

該案經過長達8年多的調查，司法系統最初未對外界披露這一被稱作「蓮花」的案件，警方更直指這起案件是「比利時司法史上最重要的案件之一」。檢調依靠手機與網路數據分析、受害者證詞、匿名舉報、多次突襲行動，以及與歐洲刑警組織合作，最終揭露人口販運的背後操作模式。該犯罪集團含多個獨立的「小組」，每個小組都有「領導」，成員諸如有負責招募的人、司機、安排預約的人、運送資金者，甚至有專責分發保險套的快遞員。

比利時聯邦移民中心（Myria）已就此案提起民事訴訟。這些年輕中國女性通常是透過網路招募而來，一些網站針對「想賺錢的漂亮女孩」打廣告，聲稱在歐洲可有奢華生活或可免費做整形手術，等她們一抵達比利時就會被收走護照並與外界隔離，並隨即被迫在至少2年的時間內賣淫。犯罪集團憂心受害者會逃跑或被發現，經常會轉移這些中國女孩。該犯罪集團的成員疑似經營電話中心，並於布魯塞爾租用整棟公寓，強迫受害者從事賣淫。

報導直指，犯罪集團是利用中國微信進行溝通，同時也會在約會網站上建立帳號吸引客人，這也讓警方獲得線索進行追蹤，儘管受害者沒人願意或敢於提起訴訟，但她們仍提供一些資訊讓警方循線追查賣淫集團的首腦與活躍成員。警方2023年於布魯塞爾等地首次逮捕25名嫌疑人，目前該案共有38名被告已於10日被移交刑事法庭，他們將於今年秋季受審，主要罪名包括人口販賣、拉皮條、洗錢、偽造文書等。

據信該組織核心成員為1名80歲中國男子，他在布魯塞爾市中心擁有一家酒店與一些公寓；比利時聯邦檢察院表示，該男子與家人在比利時生活了50年，他透過出租房間強迫年輕女性賣淫賺進數十萬歐元。主要被告面臨最高15年的監禁，其中有5人還涉嫌共謀謀殺，他們涉嫌於2023年1月於安特衛普郊區謀殺1名被迫賣淫的女子。比利時聯邦移民中心提起民事訴訟，凸顯案件的嚴重性。聯邦檢察官計畫沒收數十萬歐元的不法所得。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
代孕騙局！泰女被誘到中亞卻淪產卵工具　她逃出後揭工作人員是中國人
李立群偕女拍中國1.2億元成本促統片　11天票房僅9萬元
才示警「中國軍演是實戰排演」　美印太司令部：提升安全警戒等級

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗警告：美國插手將引爆「全面戰爭」
台正妹Coser突公開戀情　認「兩個老公」：我睡中間
快訊／Andy面帶笑容現身：謝謝關心　開庭與家寧0互動
「全台最低薪」縣市曝！　在地人嘆：慣老闆很多
「網球王子」錦織圭爆偷吃女模！　不倫2年半
「5藍委」罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份
夏男與5億高中生「永久結合關係無效」　關鍵曝
吳宗憲再批館長「恨難消」：若遇到他見一次打一次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Meta開出「1億美金」挖角OpenAI員工　奧特曼酸爆祖克柏

伊朗警告：美國插手將引爆「全面戰爭」　誓言強烈反擊以色列

歐洲致富夢碎！千名陸女被迫賣淫　比利時破獲龐大犯罪集團網

伊朗最高領袖「核心圈」危險掏空　以色列官員：軍事高層落跑了

油輪瞬間移動到俄羅斯？波斯灣爆「GPS干擾危機」　千艘船位置亂飄

錦織圭偷吃UNIQLO女模！結婚前就搭上小三　逼情敵簽保密書

伊朗官媒釋出17秒「手摸核彈」影片！　警告意味濃厚

超過萬人受害！日本百元商店「DAISO大創」離譜疏失　客戶個資外流

軍售飛了？川普G7峰會提早走人　澤倫斯基飛8000公里撲空

石破茂、李在明首會晤！在G7拼外交「談日韓合作」：分不開的近鄰

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

Meta開出「1億美金」挖角OpenAI員工　奧特曼酸爆祖克柏

伊朗警告：美國插手將引爆「全面戰爭」　誓言強烈反擊以色列

歐洲致富夢碎！千名陸女被迫賣淫　比利時破獲龐大犯罪集團網

伊朗最高領袖「核心圈」危險掏空　以色列官員：軍事高層落跑了

油輪瞬間移動到俄羅斯？波斯灣爆「GPS干擾危機」　千艘船位置亂飄

錦織圭偷吃UNIQLO女模！結婚前就搭上小三　逼情敵簽保密書

伊朗官媒釋出17秒「手摸核彈」影片！　警告意味濃厚

超過萬人受害！日本百元商店「DAISO大創」離譜疏失　客戶個資外流

軍售飛了？川普G7峰會提早走人　澤倫斯基飛8000公里撲空

石破茂、李在明首會晤！在G7拼外交「談日韓合作」：分不開的近鄰

30年服務畫下句點！台東大坡國小幹事劉和振領畢業證書

Meta開出「1億美金」挖角OpenAI員工　奧特曼酸爆祖克柏

順忠兄弟率「體操隊」移地訓練前進小琉球！　瑞莎穿洋裝跳港憂走光

武陵山莊附近台灣黑熊受困陷阱！左前掌局部切除　追非法狩獵者

立委劉建國現場勘查　盼2800萬改善農水路

心疼小孩？台父母超肯幫付頭款　過來人「24歲買好的佔一半」

斗南鎮善功橋改建！斥資1.5億提升防洪效能　明年9月完工

小孩念「公立或私中」哪個好？醫揪關鍵：這類學校能上就去讀

前車等紅燈！藍色自小客煞不住追尾　「車下巴掉了」畫面曝

民進黨正式出手挺大罷免　林右昌令：6/21全黨公職「大串連」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

國際熱門新聞

印尼火山大規模噴發！日氣象廳憂引發海嘯

伊朗官媒釋出「核彈影片」！　警告意味濃厚

19歲「啦啦隊女神」過往起底　不僅顏值身材也很爆

以色列警告：對伊朗攻勢「還有驚喜」

伊朗首都爆逃難潮　空拍畫面曝光

衛報：3個憤怒老人危及世界　恐讓我們全部喪命

76％男性自慰時想著前任　專家：很正常

伊朗下令「斷網」　ATM不能用

伊朗最高領袖怒嗆以色列「絕不妥協」：奮戰到底

川普威脅伊朗無條件投降：美國知道「最高領袖」躲在哪

美軍印太司令部突下令：提升所有設施安全警戒

美紅旗軍演「台灣高層」首現身　照片曝光

馬克宏講悄悄話　義總理大翻白眼

美軍示警：中國「第一擊」先攻基礎設施

更多熱門

相關新聞

新光吳東進組復仇者聯盟　三兄弟反擊台新吳東亮

新光吳東進組復仇者聯盟　三兄弟反擊台新吳東亮

5月底，新光三越日本大股東三越伊勢丹釋出21.5％股權，已由吳東昇、吳昕陽與新光金創辦人吳東進共同掌握的新昕資本，砸逾百億元拿下。親近吳東進人士透露：「為承接日方持股，老大和老二、老四協商成立新昕資本，最後由老四掌控的新纖、老二家族持有的新紡為主要大股東，分別持股43％、25％，剩下的32％則由老大和吳東興家族持有，老大選擇退一步，不再堅持為首。」

台新吳東亮的惡夢！　搶輸新光三越恐變打工仔

台新吳東亮的惡夢！　搶輸新光三越恐變打工仔

新光三越日方賣股　關鍵原因竟與吳家兄弟有關

新光三越日方賣股　關鍵原因竟與吳家兄弟有關

新光吳家將變天？　吳東進砸百億進逼台新吳東亮

新光吳家將變天？　吳東進砸百億進逼台新吳東亮

「這家公司」年中分紅超狂！員工「做1年領2年」

「這家公司」年中分紅超狂！員工「做1年領2年」

關鍵字：

人口販運比利時鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面