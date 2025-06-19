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被控掏空台中太平寶山擋土牆　龍巖回應了

太平寶山原本是綠油油的一片，如今卻變成坍塌的邊坡、黃土和黑色的塑膠布。

▲太平寶山原本是綠油油的一片，如今卻變成坍塌的邊坡、黃土和黑色的塑膠布。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

針對龍巖的太平寶山陰宅遭指控擋土牆掏空，本刊現場直擊發現山上確實有挖土機正在施工，邊坡有坍塌的現象，對當地民眾的生命安全造成威脅，對此，龍巖回應表示，「寶山園區工程均依法開發並依核定計畫施作，大雨期間相關設施皆正常運作且在計劃範圍內進行，並無民眾申訴情形。我們向來恪守法律規範，更重視企業社會責任，如有任何建議亦歡迎隨時與我們聯繫。」

位於台中市太平區的龍巖陰宅《太平寶山》遭到控訴未做好水土保持，擋土牆已經遭到掏空，當地農民安全堪慮，本刊到現場直擊發現，龍巖的太平寶山正在施工，邊坡的確已經坍塌缺了一大塊，對照以前的照片可以發現，山上原本應該是樹木和草地綠油油的一片，如今樹木和草皮已經不見，取而代之的是坍塌的黃土和用來阻擋泥流的黑色塑膠布。

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從以前的照片可以發現，山上原本應該是樹木和草地綠油油的一片。（讀者提供）

▲從以前的照片可以發現，山上原本應該是樹木和草地綠油油的一片。

投訴者向本刊指控，太平寶山的樹被砍光，難怪水土保持會有問題，樹根原本會像網持一樣固定土壤，防止土壤被雨水沖刷流失，幫助雨水向下滲透，減低地表水流速度，防止土石鬆動，龍巖把樹都砍掉造成滑坡，當地住戶會有安全問題，這已經涉及公共危險，阻擋泥流的黑色塑膠布根本發揮不了作用。

投訴者向本刊指控，太平寶山的樹被砍光。

▲投訴者向本刊指控，太平寶山的樹被砍光。

針對龍巖太平寶山水土保持出問題，農戶控訴原山勢有擋土牆，及種樹植背，龍巖把檔土牆破壞闢出道路，下雨天雨水從上面往下衝水加泥及石頭，泥漿侵入道路及農戶。龍巖回應表示，「寶山園區工程均依法開發並依核定計畫施作，大雨期間相關設施皆正常運作且在計劃範圍內進行，並無民眾申訴情形。我們向來恪守法律規範，更重視企業社會責任，如有任何建議亦歡迎隨時與我們聯繫。」


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