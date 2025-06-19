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大陸 大陸焦點 特派現場

溫水沖泡3分鐘！陸「人用飼料」爆紅　網崩潰：悲哀的末日食品

中國廠商推出一款食用代餐，遭網友戲稱為「人用飼料」。（翻攝微博）

▲大陸廠商推出一款食用代餐，遭網友戲稱為「人用飼料」。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

許多追求瘦身或健康的人會食用代餐，最近在大陸市場一款名叫「若飯」的產品突然爆紅，被戲稱為「人用飼料」，主打3分鐘就能解決一餐，而且一餐只需花人民幣10元（約新台幣41元）就搞定。製造商強調，「若飯」營養均衡，內含蛋白質、脂肪、維生素、膳食纖維等多種必需營養素，特別適合忙碌的上班族。

綜合陸媒報導，一款被戲稱為「人用飼料」的食品在社群上吵得沸沸揚揚，主打超級方便又便宜，號稱「3分鐘搞定一頓飯」。

這款即食產品內含蛋白質、脂肪、維生素、膳食纖維等多元營養，商家強調這些營養元素都依照人體需求比例調配，不需要任何加熱或烹飪步驟，只要打開蓋子，用溫水沖泡3分鐘，就能提供長達6小時的飽足感和能量。

然而，這類產品卻掀起軒然大波，許多大陸網友毫不客氣地指出「只能說這真的是一種悲哀！活得連吃飯都可以這樣」、「這就是大蕭條甚至末世出現的東西」、「人該吃飯啊，這是在開什麼玩笑嗎？」「孤陋寡聞了，第一次聽說！這就是為末日準備的吧」；還有人則質疑：「不知這社會是進步了還是退步了」、「我們是人啊，連煮飯或是點外送之類的時間都沒有了嗎？」；部分網友則調侃，「比《摩登時代》還厲害，配上自動餵食機還能省1分鐘」。


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