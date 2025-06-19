　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

▲▼不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名字讓網友全笑了。（圖／翻攝flightradar24.com）

▲挑戰航空一架飛機在以色列外海盤旋。（圖／翻攝flightradar24.com）

記者吳美依／綜合報導

以色列與伊朗衝突延燒，各國航空紛紛繞道，但18日竟有一架飛機獨自在以色列外海「瘋狂盤旋」之後降落，引起航空迷的關注與好奇，看見航空公司名稱「挑戰航空」（Challenge Airlines IL）之後，更笑稱這是一間「名符其實」的航空公司。

根據全球航班追蹤網站flightradar24，「挑戰航空」ICL608航班，18日從比利時列日市（Liege）飛往以色列特拉維夫市（Tel Aviv）。

這架波音767一共飛行4小時39分，並於當地時間16時48分降落於「本-古里安國際機場」（TLV）。不過，它在以色列西側的地中海上空「瘋狂盤旋」數十圈，比預定時間延遲48分鐘才落地。

此航班也在臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」引發熱議，還有網友大呼，「真的是名符其實的航空公司」。

「挑戰航空」（Challenge Air Cargo）是一個國際航空貨運集團，以比利時列日市、以色列特拉維夫市作為基地，對紐約、休士頓、亞特蘭大、香港與中國多地提供貨運服務。此外，也提供飛往其他目的地的包機服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱網笑了
具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她
故宮晶華「吃到飽」喊停！　最後供應日曝
夏男拿不到遺產　5億高中生母恐「只能分200萬」...原因曝
彭博：美準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動
普丁自願調解以伊衝突　川普1句話酸爆
台灣百萬美元富豪逾76萬人！居全球15強　為星國兩倍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

美國「末日飛機」飛抵華府近郊基地　飛行路線曝光

彭博：美官員準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動

普丁自願調解以伊衝突　川普酸爆：幫我個忙「先調解你的戰爭吧」

停火現曙光？　紐時：伊朗有意接受川普「會晤提議」

川粉也不挺！　民調：53%反對美軍「加入以色列襲擊」

AIT「避難包文」風波　美國務院：支持台灣推動全社會韌性

聯合國安理會「明天緊急開會」　歐洲3國與伊朗核談判

以伊衝突升溫！　美駐以使館安排撤僑

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

美國「末日飛機」飛抵華府近郊基地　飛行路線曝光

彭博：美官員準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動

普丁自願調解以伊衝突　川普酸爆：幫我個忙「先調解你的戰爭吧」

停火現曙光？　紐時：伊朗有意接受川普「會晤提議」

川粉也不挺！　民調：53%反對美軍「加入以色列襲擊」

AIT「避難包文」風波　美國務院：支持台灣推動全社會韌性

聯合國安理會「明天緊急開會」　歐洲3國與伊朗核談判

以伊衝突升溫！　美駐以使館安排撤僑

3大速食店暑假優惠開跑　德克士炸雞55折、拿坡里烤雞翅10元

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

高雄貴婦出遊家中遭竊！偷兒扮蜘蛛人爬窗　洗劫近百萬珠寶現金

柯志恩再戰2026高雄市長　對手鎖定賴瑞隆、邱議瑩出線機率高

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

淡水1死火警疑點多！現場遺落數支不明鋼瓶　2友落網閉口拒說明

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

台南38歲男酒醉街頭大聲喧嘩　遭壓制上銬保護管束

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

國際熱門新聞

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

日本發現新活動斷層　恐釀規模7強震

伊朗銀行被駭到數據都刪光！

美媒：川普私下已批准攻擊伊朗

即／北海道規模6.1地震　

哈米尼才叫陣　以色列就再次空襲德黑蘭

以伊衝突「普丁想出手」警告美國別亂來

伊朗「手摸核彈」影片成真？　川普：相信距離擁核只剩幾周

普丁自願調解以伊　川普1句話酸爆

Fed利率連4凍！美股漲跌互見　特斯拉漲近2％

伊朗有意接受川普「會晤提議」

航空公司排名出爐！長榮、星宇、華航全上榜

更多熱門

相關新聞

陸宣布在以色列撤僑！「台胞證」也能登記

陸宣布在以色列撤僑！「台胞證」也能登記

以伊衝突越演越烈，中國大陸駐以色列使館19日發出中國公民撤離登記通知，預計20日起展開分批轉移撤離，持有中國護照、香港特區護照、澳門特區護照，以及台胞證者都可登記。

普丁自願調解以伊　川普1句話酸爆

普丁自願調解以伊　川普1句話酸爆

以伊衝突升溫！　美駐以使館安排撤僑

以伊衝突升溫！　美駐以使館安排撤僑

聯合國安理會「明天緊急開會」

聯合國安理會「明天緊急開會」

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

關鍵字：

航空挑戰航空以色列flightradar24

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

黃金價格將大跌　原因曝光

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面