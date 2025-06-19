不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

▲挑戰航空一架飛機在以色列外海盤旋。（圖／翻攝flightradar24.com）



記者吳美依／綜合報導

以色列與伊朗衝突延燒，各國航空紛紛繞道，但18日竟有一架飛機獨自在以色列外海「瘋狂盤旋」之後降落，引起航空迷的關注與好奇，看見航空公司名稱「挑戰航空」（Challenge Airlines IL）之後，更笑稱這是一間「名符其實」的航空公司。

根據全球航班追蹤網站flightradar24，「挑戰航空」ICL608航班，18日從比利時列日市（Liege）飛往以色列特拉維夫市（Tel Aviv）。

這架波音767一共飛行4小時39分，並於當地時間16時48分降落於「本-古里安國際機場」（TLV）。不過，它在以色列西側的地中海上空「瘋狂盤旋」數十圈，比預定時間延遲48分鐘才落地。

此航班也在臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」引發熱議，還有網友大呼，「真的是名符其實的航空公司」。

「挑戰航空」（Challenge Air Cargo）是一個國際航空貨運集團，以比利時列日市、以色列特拉維夫市作為基地，對紐約、休士頓、亞特蘭大、香港與中國多地提供貨運服務。此外，也提供飛往其他目的地的包機服務。