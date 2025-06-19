快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普表示，他18日再次召開戰情室會議，對於美國是否加入以色列對伊朗的空襲行動，模糊回應「我可能會參與，也可能不會。沒有人知道我會做什麼。」據2位西方政府官員指出，美國私下向盟國傳達的立場與川普公開言論基本上一致，行動可能會在24小時內發生，最快將在今（19日）行動。

綜合外電報導，2位西方官員匿名且未透露來自哪個國家，僅稱川普的言論實際上與美國正與盟國透露的訊息一致。川普威脅若伊朗不投降，美國將會加入以色列打擊伊朗的行列。

匿名官員們指稱，行動可能將在24小時內發生，最快今天晚間就會行動。

川普表示，他將在白宮戰情室會見他的顧問，並再一次斥責德黑蘭當局遲遲不願和他談判，儘管伊朗官員表達有意願前往華府進行會談，他回應，「也許我們會進行這場會談」，但也語帶保留，「現在談，可能有點晚了。」

一名德國外交人士向路透社透露，德國、法國與英國三國的外交部長，預定本周五在日內瓦與伊朗外長舉行會談。該人士表示，這場協商與美國協調進行，目的是要求伊朗明確保證其核計畫僅用於民用，不涉軍事用途。

《華爾街日報》稍早引述3名知情人士報導指出，川普已向高級幕僚表達同意美軍對伊朗動武的計畫，但暫緩下達最終命令，希望觀察德黑蘭是否會放棄核武野心。當被問及是否認為以色列空襲將導致伊朗政權垮台時，川普回答，「當然，什麼都有可能發生。」

針對摧毀伊朗福爾多（Fordow）核設施一事，川普表示，「只有我們有能力做到這點，但那不代表我就會動手，至少現在不會。」福爾多設施位於庫姆（Qom）附近山下，軍事分析人士普遍認為，以色列若要摧毀該地，仍需仰賴美方軍力支援。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）17日透過電視播放的演說回應川普日前要求「無條件投降」的言論，表示，「美國應該明白，任何軍事干預都會帶來無法彌補的後果。」