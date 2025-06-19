聯合國安理會「明天緊急開會」　歐洲3國與伊朗核談判

▲聯合國安理會預計20日召開緊急會議。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列與伊朗的衝突持續延燒，根據最新消息，聯合國安理會將在明（20）日召開緊急會議，歐洲3國外交部長也將與伊朗外交部長，在日內瓦舉行核談判。

BBC引述美媒CBS報導，應伊朗、俄羅斯、中國、巴基斯坦、阿爾及利亞要求，聯合國安理會將在20日召開一場緊急會議，討論持續進行中的衝突。會議預計在美東時間10時（台灣時間22時）登場。

對此，以色列駐聯合國大使丹儂（Danny Dannon）表示他們將會出席，「以色列不僅保護了自己，也消除了整個自由世界面臨的重大威脅。

一名德國外交消息人士告訴《路透社》，德國、法國、英國的外交部長計畫20日在瑞士日內瓦與伊朗外交部長舉行核談判。3國部長首先會與歐盟最高外交官員卡拉斯（Kaja Kallas）會面，然後再與伊朗外長舉行聯合會議。

這名消息人士表示，伊朗與歐洲國家之間的會談，是在美國協調下進行的，目的是說服伊朗堅定保證其核計畫只會用於民生用途。會談結束後，也會舉行專家級別、有建設性的對話。

與此同時，一名美國官員向《美聯社》透露，美國目前沒有計畫參與歐洲外交官與伊朗在日內瓦的核談判，但此情況可能改變。該官員指出，歐洲人數個月來都想要在談判中發揮作用，但一直受到美方阻撓。隨著敵對行動加劇，情況可能有所變化。