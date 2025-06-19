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桃園推出「機場落地包車遊」　四大入境遊程專為來台旅客打造

▲桃園推四大入境遊程專為來台旅客打造

▲桃園創新推出「機場落地包車遊」。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市因坐擁桃園國際機場，成為入境來台旅客的首站，而便捷的交通亦是吸引國際旅客觀光的要因之一。市府為推廣桃園觀光，推出4條精選旅遊路線，專為來台短期停留或轉機過境的國際旅客量身打造，包括一日與兩日遊程，滿足不同旅客的多元需求，讓國際能暢遊桃園感受到台灣的熱情與特色。

市長張善政18日出席觀旅局於文化局一樓舉辦的「桃園市入境旅遊套裝遊程啟動記者會」表示，4條桃園入境旅遊套裝遊程，無論是自然風光、美食體驗或是人文探索，國際遊客都能找到適合的行程。市府也感謝多家航空公司、旅宿業者及來自香港的旅行社共同參與踩線及合作，攜手打造豐富且具吸引力的桃園遊程。

▲桃園推四大入境遊程專為來台旅客打造

▲四大入境遊程專為來台旅客量身打造。（圖／觀旅局提供）

觀旅局代理局長王麗娟表示，為發揮桃園作為機場城市的觀光優勢，觀旅局以「台灣第一站，輕鬆遊桃園」為主軸，創新推出「機場落地包車旅遊」模式，串聯航空公司、觀光工廠、旅宿業者、租車旅遊集團、組團與地接旅行社等觀光產業資源，聯手推動4條1至2日的入境套裝遊程。

▲桃園推四大入境遊程專為來台旅客打造

▲推廣桃園觀光，推出4條精選旅遊路線，專為來台短期停留或轉機過境的國際旅客量身打造。（圖／觀旅局提供）

行程中有2條從桃園國際機場出發，另2條從台北車站出發，融合桃園在地美食、住宿、購物與景點特色，並加碼贈送價值1,200元的大禮包。

觀旅局指出，本次推出的遊程集結桃園指標性觀光據點與優質旅宿，包括桃園機場假日酒店（原桃禧航空城新館）、名人堂花園大飯店、悅華大飯店、石門福華飯店、古華花園飯店，以及深受旅客喜愛的手信霧隱城、客家茶文化館等場館。

▲桃園推四大入境遊程專為來台旅客打造

相關遊程可透過活動網站（https://taoyuan.e-go.com.tw/index.html）預訂，後續也將上架至KKday、Klook、Bokun、Viator等國際旅遊平台，提供更多元的入境旅遊選擇。市府將持續整合「食、宿、遊、購、娛、行」六大觀光資源，打造桃園成為不只是轉機停留，更值得深度探索的國際觀光首選城市。

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