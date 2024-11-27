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花蓮購物節直播抽獎！全期加碼再送大禮包　13萬人再拼最終大獎

▲▼縣長徐榛蔚直播抽出今年活動的全期加碼大禮包，讓所有消費登錄民眾有再一次獲獎機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚直播抽出今年活動的全期加碼大禮包，讓所有消費登錄民眾有再一次獲獎機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮購物節「購物頻感覺：Feeling GOOD,Shopping GOODS」迎接盛夏活動於11月17日完美落幕，原訂自6月1日起為期12週，吸引民眾及遊客踴躍參加，特約店家逾2,000家，消費登錄筆數12萬6,197筆、累計消費金額超過4億元，逾300名幸運兒獲得最新iPad、iPhone、石頭掃地機器人等熱門家電大獎，26日由縣長徐榛蔚直播抽出今年活動的全期加碼大禮包，讓所有的消費登錄民眾擁有再一次獲獎機會。

花蓮購物節全期大禮包共計有9個獎項，包含「頻感覺遊花蓮」組合禮品2組，內容有電動輔助自行車、口袋雲台相機全能套裝及露營椅；「花蓮特色禮品 青新山海滋味」組合禮品3組，內容集結花蓮在地特色農產品，如野菜箱、鮮魚組、苦茶油、茶香爆米花、辣椒醬等；以及實用家電好禮「4K Google TV」4台。徐榛蔚表示，購物節透過豐富的活動和獎項，吸引全國民眾參與，來花蓮觀光消費，進一步增強花蓮的品牌形象，讓更多人愛上花蓮的美好。

▲▼縣長徐榛蔚直播抽出今年活動的全期加碼大禮包，讓所有消費登錄民眾有再一次獲獎機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮購物節今年特別規劃八大主題聯名行銷活動，邀請特約店家共同合作，推出各項優惠，增加商家銷售量並提升花蓮知名度和吸引力，並藉此機會挖掘更多美好特色店家。主題包含「歡慶夏戀 百大伴手禮快閃優惠」、「購物送好禮 海咖加碼抽」、「花蓮購物節 吃冰消暑享優惠」、「挑戰花蓮魅力自行車道 特約租車享優惠」、「在地旅遊購挺你 租車優惠大放送」、「飲料喝起來 加碼抽BOSE耳機」、「甜甜過七夕 七夕有購甜」及「探索巷弄好咖 雙重享受購好喝」，共計153間特約店家熱情參與，共同促進地方經濟。

▲▼縣長徐榛蔚直播抽出今年活動的全期加碼大禮包，讓所有消費登錄民眾有再一次獲獎機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除了聯名行銷活動外，購物節同時在暑期安排10場「職人體驗」活動，提供18至30歲在學青年工作學習機會，增進對職場環境與產業趨勢之認識，活動涵蓋多元主題與產業別，包含「咖啡師職人」、「主廚職人」、「眷村帶路職人」、「日式職人」、「木器職人」、「活動執行職人」、「客家職人」、「果農職人」、「縱谷美食職人」以及「自行車帶路職人」，參與在學青年共計50人次，除了獲取不一樣的學習經驗，並透過活動與店家雙向交流互動，讓年輕人的創意結合創業者的經驗，發展出花蓮產業的更多可能。

徐榛蔚表示，花蓮購物節自首屆以來，從振興疫情下的消費需求，發展為多元推廣花蓮經濟的活動。不僅促進地方經濟，還透過數位轉型與鄉鎮分區抽獎，平衡城鄉發展，吸引全國旅客共襄盛舉。未來，縣府將持續結合智慧與永續策略，推動花蓮品牌成為國內外遊客心中的首選。
 

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