強烈寒流發威拉拉山也降雪！最厚3公分　雪白美景曝光

▲強烈寒流發威，桃園市拉拉山上巴陵地區今天清晨降下瑞雪。（圖／桃市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團過境，桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生機率並發布黃色燈號，其中拉拉山今（18）日清晨降下瑞雪，觀光旅遊局局長周柏吟表示，今天復興區拉拉山上巴陵地區陸續出現飄雪現象，早起民眾及遊客發現地面積雪，研判應是凌晨左右降雪，包括上巴陵地區塔曼山、中心路及國家森林遊樂區內均有積雪，最後有約3公分積雪，山間呈現銀白色美景，對遊客而言是個意外驚喜。

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▲桃園市拉拉山上巴陵地區今天清晨降下瑞雪。（圖／桃市府觀旅局提供）

但經過日出後，積雪已慢慢融化中，目前拉拉山國家森林遊樂區遊客中心附近氣溫為攝氏1℃，觀旅局提醒在地居民及旅客們務必攜帶保暖衣服及裝備，上山、下山前車輛須備妥雪鏈，注意沿途路況。

▲桃園市拉拉山上巴陵地區今天清晨降下瑞雪，但日出後溫度上升，目前為攝氏1度，積雪已逐漸融化中。（圖／桃市府觀旅局提供）

周柏吟提醒，復興區各民宿及露營場業者應事先檢查水管，必要時提前將水關掉排空，以避免水管結冰發生爆管，並隨時注意住宿旅客安全，應向遊客宣導，使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，務必保持通風，以防止一氧化碳中毒，如旅客有需協助事項，觀旅局或市府「1999」服務熱線將提供協助。

▲桃園市拉拉山上巴陵地區今天清晨出現降雪。（圖／桃市府觀旅局提供）