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智能自動化×高精度檢測！食品、製藥兩大產業同步開展　一次掌握生產升級新趨勢

2025台北國際食品系列展,食品產業,台北國際食品加工機械展,臺灣國際生技製藥設備展,智慧製造,加工製造（圖／外貿協會提供）

▲「2025台北國際食品加工機械展」與「臺灣國際生技製藥設備展」，將於6月25日至28日於台北南港展覽館1館4樓登場。（圖／外貿協會提供，以下同）

消費中心／綜合報導

在缺工持續、食品安全與生技製藥標準不斷提高的情勢下，如何兼顧生產效率、品質穩定與成本控管，已成為食品與製藥產業的重要課題。對應這些挑戰，2025「台北國際食品加工機械展」與「臺灣國際生技製藥設備展」，將於6月25日至28日於台北南港展覽館1館4樓盛大登場，展現兩大產業鏈從自動化製程到品質控管的最新發展，帶來趨勢解方助攻廠商快速導入關鍵技術、掌握市場先機。

搭上AI浪潮！食品加工「智」造 全面進化
大缺工時代下，人力短缺與產線效率停滯成為營運痛點，隨著各大產業加速邁向智慧化，導入自動化設備已不再是選擇，而是搶佔市場先機的「關鍵武器」。「2025台北國際食品加工機械展」聚焦食品加工、烘焙設備、智慧製造與自動化解決方案，現場將展示自動化機器人、節能設備、智慧物流等前沿技術，讓備料、包裝等環節實現整線智慧化，打造高效率的智慧工廠。

例如，安口食品機械的「餡餅成型機」能實現每小時3000顆的高產能，效率相當於7至8名人力，是中央廚房的量產利器，確保產能穩定且高效省工；中生機械推出的「電磁加熱攪拌機」，以其節能快速的特性，革新傳統鍋爐操作，使烹調流程更智慧、更環保；大連食品機械的「桌上型水餃機」，高效且不佔空間的設計，讓小型廚房也能輕鬆導入自動化生產，即開即用、彈性生產。

搶先亮相的創新設備不只顛覆生產模式，更重要是分擔繁瑣工作，幫忙省人力、拚效率，業者能夠專注於研發與生產優質產品。這些技術應用將助力食品加工產業全面進化，大幅降低生產成本並提升整體效益之外，搭上現在最夯的AI浪潮，今年展會更加入AI輔助應用、節能環保設備與智慧物流等多元面向，看見未來食品產業的樣貌。不論是飲品、點心、肉品、漁產、蔬果或門市備品，本屆全方位呈現創新科技來應對缺工、高成本與市場變化，開啟食品產業的智能轉型新篇章。

2025台北國際食品系列展,食品產業,台北國際食品加工機械展,臺灣國際生技製藥設備展,智慧製造,加工製造（圖／外貿協會提供）

▲展覽集結各式創新設備，呈現從自動化製程到品質控管的最新解決方案。圖為資料照。

從實驗室到產線支援 與未來製藥技術接軌
從新藥研發到大規模量產，生技製藥產業的挑戰與日俱增，對安全精準、高效製程的要求也日益嚴格。如何接軌未來製藥技術，並符合法規標準？「2025臺灣國際生技製藥設備展」集中展示從實驗室研發階段、到實際製藥生產線的完整製程需求，涵蓋製藥加工機械、實驗室儀器、智能自動化系統、委託研發與生醫檢測等，關鍵設備與服務全線進駐，皆可於現場一次掌握。

重點展品如：永烜機械科技的「自動快速膜衣/糖衣機」，透氣式設計提升乾燥效率，搭載PLC全自動控制系統，一機三用整合膜衣、糖衣、腸衣功能，有效減少人力投入、提升生產效率；台溢實業的「溶劑回收設備」可高效回收廢溶劑，達到降低成本與符合法規雙重目標，有助企業推進ESG永續治理；奕泓環境科技的「次氯酸抑菌電解水設備」則以超越酒精的抑菌力，廣泛應用於製藥、水處理與潔淨空間管理，並獲得食品用清潔劑認證。

現場中亦可見各式高精度檢測與分析儀器，包括微生物篩檢、成分分析、異物偵測、品質追蹤與數據紀錄等技術應用，串聯整條生技製藥產業鏈，並提供升級產線的技術交流，有效率地推動新藥開發、縮短產品上市時間，強化市場競爭力，同時兼顧品質與永續，是鎖定未來醫藥科技動向與建立競爭優勢的重要展會。

2025台北國際食品系列展,食品產業,台北國際食品加工機械展,臺灣國際生技製藥設備展,智慧製造,加工製造（圖／外貿協會提供）

▲現場提供更多關鍵設備與服務，協助業者掌握市場先機。圖為資料照。

兩大展覽由中華民國對外貿易發展協會與台灣食品暨製藥機械工業同業公會聯合主辦，為「2025台北國際食品系列展」的一部分，結合「台北國際食品展」、「台北國際包裝工業展」、「臺灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，五展聯合於南港展覽館1、2館同步登場，從原料、生產、檢測、加工、包裝到通路整合，匯集上中下游完整供應鏈，是亞洲最具代表性的B2B採購平台之一。無論是尋求技術升級的製造商，或計畫拓展亞洲市場的國際買主，皆不容錯過。更多展覽資訊請洽主辦單位官方網站查詢。

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