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產業「食」力全開！2025台北國際食品系列展下週登場　攜手共創食品產業新浪潮

圖、文／ 外貿協會提供

「2025台北國際食品系列展（Food Taipei Mega Shows）」將於6月25日至28日，於南港展覽館1館與2館展出！來自全球33國、超過1,650家廠商共襄盛舉，展出規模達4,500個攤位，涵蓋食品上下游五大專業展覽：台北國際食品展（FOOD TAIPEI）、台北國際食品加工機械展（FOODTECH TAIPEI）、臺灣國際生技製藥設備展（BIO/PHARMATECH TAIWAN）、台北國際包裝工業展（TAIPEI PACK）、臺灣國際飯店暨餐飲設備用品展（TAIWAN HORECA）。

產業「食」力全開！2025台北國際食品系列展下週登場 攜手共創食品產業新浪潮（圖／外貿協會提供）

展覽聚焦「精準營養」與「綠色智慧」兩大主題，掌握未來趨勢脈動
今年展會以「精準營養」與「綠色智慧」為核心，包含植物性肉品及個人化營養配方，同時展示AI、大數據、智慧製造等創新技術在食品供應鏈的應用。參展企業也展出淨零碳排、可回收包裝等永續技術，推動產業朝更環保、更智慧的方向邁進。

五大展覽亮點搶先看：
亮點一｜國際特色食品 匯聚全球風味
展館4樓打造宛如「國際美食市集」，展示33國精選食品，包括日本100%和歌山橘子汁、神戶和牛、美國櫻桃濃縮汁、泰國多口味椰子飲品、捷克造型QQ糖等，一站飽覽世界風味。

產業「食」力全開！2025台北國際食品系列展下週登場 攜手共創食品產業新浪潮（圖／外貿協會提供）

亮點二｜三樓全新展區登場 展現食品產業新樣貌
南港展覽館三樓空間首度啟用，展出冷凍即食、常溫料理包與特色食品品牌，從經典台菜到永續高端食材，整合現代人忙碌生活的需求。。每日現場還有FOOD TAIPEI精選導覽活動，參加可抽好禮，千萬別錯過！

亮點三｜「綠色願景獎」實踐ESG永續承諾
本屆與英國標準協會（BSI）合作推動「綠色願景獎」，表彰18家在節能減碳、綠色製造及社會責任上表現卓越的企業，深化對企業永續行動的認識，助力業者精準對接永續導向的合作夥伴。

亮點四｜「食境導覽」 精準導覽重點展區，高效掌握展會重點
針對食品機械展與包裝展兩大展區，主辦單位特別規劃專人導覽路線，結合廠商第一手的專業說明與現場展示，協助參觀者快速掌握最新產品與服務特色。

產業「食」力全開！2025台北國際食品系列展下週登場 攜手共創食品產業新浪潮（圖／外貿協會提供）

亮點五｜趨勢論壇與洽談活動，產業交流不間斷
6月26日舉辦「食品創新趨勢論壇」，邀請來自德國、日本的專家分享精準飲食趨勢，並搭配買主洽談會與專業導覽活動，協助業者拓展商機、交流經驗。

2025年台北國際食品系列展（Food Taipei Mega Shows）已開放食品相關業者線上免費登記參觀，完成登錄後憑預先登記確認函及本人名片2張現場審核換證。一般民眾可於6月28日購票參觀，全票每張新臺幣300元。更多展覽資訊及完整參觀規定，請至展覽官網查詢。

台北國際食品展官網
參觀規定&登記參觀
展覽活動行事曆-三樓展區每日導覽活動更新中！
創新趨勢論壇報名
食境導覽報名
 

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