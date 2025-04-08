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智慧製造新起點！　吳鳳科大揭牌機器人認證場地

▲▼ 吳鳳科大機器人工程師術科認證場地正式揭牌 推動智慧科技人才培育 。（圖／吳鳳科大提供）

▲▼ 吳鳳科大機器人工程師術科認證場地正式揭牌 推動智慧科技人才培育 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應全球智慧化機械升級，吳鳳科技大學機械與智慧製造工程系於114年4月8日（星期二）舉行「機器人工程師術科認證場地」揭牌儀式，該訓練場地硬體建置費用高達800萬元，獲台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）認證通過，可成為機器人工程師術科考試認證考場。隨著人工智慧與自動化產業的不斷進步，機器人工程人才將成為未來產業的重要支柱。

▲▼ 吳鳳科大機器人工程師術科認證場地正式揭牌 推動智慧科技人才培育 。（圖／吳鳳科大提供）


吳鳳科大近年來積極投入機器人技術教學，並與社團法人台灣智慧自動化與機器人協會（智動協會）及國立中正大學前瞻綠色低碳製造產業人才及技術培育基地等單位攜手合作，推動機器人工程師認證制度，培育具備機電整合、程式開發及智慧製造應用的專業人才。


吳鳳科大蔡宏榮校長表示，技職教育首重技藝能力的扎根與應用，本校積極推動證照教育，建立完善的考照輔導機制，並在校內建置77個技能檢定和培訓場地，精進創新、技藝傳承，打造出一流的技職學府，隨著科技進步，機器人應用已成為產業發展的關鍵趨勢，本校將持續提供優質的學習環境與資源，協助學生掌握最新技術，並透過與產學界合作，強化實作能力，讓學生畢業即能無縫接軌業界。

▲▼ 吳鳳科大機器人工程師術科認證場地正式揭牌 推動智慧科技人才培育 。（圖／吳鳳科大提供）


機械與智慧製造工程系陳俊良主任則指出，此認證場地的啟用，將使本校成為技職體系中機器人專業技術培訓的重要基地，未來將定期舉辦認證考試及專業課程，提升學生的實務技能與競爭力。機械手臂取代人工是未來的趨勢，本系將培力同學進行訓練並考取證照，期盼學生將來在職場上具有良好的就業競爭力。


本次揭牌典禮邀請產學界貴賓、學界專家以及相關科系師生共同參與。吳鳳科技大學期待透過認證場地的設立，推動台灣機器人技術教育發展，為智慧化機械及綠色製造產業培育更多優秀人才。

 
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