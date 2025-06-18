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Labubu變四腳獸？盜版「拉粑粑」爆紅　隱藏款高仿比正版還貴

▲正版Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲正版Labubu。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（Pop Mart）的角色Labubu受到全球多位明星的喜愛而爆火，近期在歐美市場線下發售，均出現了大排長龍的現象，甚至有顧客為了Labubu在店內大打出手。Labubu的市場供不應求，也刺激了仿冒產業的壯大，甚至出現Lababa、Lafufu等歪臉三寨版商品。

據《封面新聞》報導，Labubu的爆火不僅讓黃牛賺得盆滿缽滿，不少潮玩廠家也開始光明正大地專供高仿Labubu。以時下最火的 Labubu 3.0系列為例，不少商家端盒（一盒6個）的批發價為300～550元（人民幣，下同），而原價99元的隱藏款，其高仿款單一的售價高達180元。當你質疑為何高仿比正版還貴時，商家只會回答，「不要和官網比，官網沒貨。」

▲▼Labubu盜版「拉粑粑」爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼Labubu盜版「拉粑粑」爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲盜版「拉粑粑」被網友戲稱是Labubu的坐騎，臉還會發光。（圖／翻攝自小紅書，上同）

韓國頂流女團BLACKPINK成員Lisa在社交平台「曬娃」，為 Labubu帶來了現象級曝光。如今，在社群媒體生態中，擁有 Labubu稀有款更成為彰顯時尚品味的象徵，各路網紅部落客爭相曬單，贏得新一代的流量密碼，進一步讓 Labubu身價大漲。

Labubu 3.0系列於4月24日推出，價格水漲船高。在二手市場上，該系列的盲盒價格普遍出現溢價，原價594元一盒在二手市場上炒到了1000元至2000元左右，而單一99元的盲盒也普遍溢價200元至600元左右，隱藏款的價格更是超過2600元一個。

不僅是中國國內生意的爆紅，泡泡瑪特正在加速海外擴張，在洛杉磯、倫敦、米蘭、東京等多地的泡泡瑪特線下實體店，都出現了排隊搶購Labubu 3.0系列的熱潮。

▲Lababa、Lafufu。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼Labubu盜版「拉粑粑」爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲Lababa、Lafufu。（圖／翻攝自小紅書，上同）

然而這些高仿版也正在流向海外，甚至有些商家也客製了區別於 Labubu正品的玩偶。由此，市面上出現了許多歪臉、光頭、凸眼等仿冒品，甚至出現Labubu的四腳坐騎，網友戲稱它們是Lafufu、Lababa（又被戲稱「拉粑粑」）等。

這類產品的成本不高，銷售量卻相當可觀，更成為當下海外社群媒體的新流量密碼。在美國路邊攤，一隻Lafufu或Lababa要價89美元，依舊讓不少人買單。

▲Lisa時常在社群上曬出Labubu。（圖／翻攝自IG／@lalalalisa_m）

▲Lisa時常在社群上曬出Labubu。（圖／翻攝自IG／@lalalalisa_m）

Labubu這個由中國香港藝術家龍家升創作的角色，被消費者貼上「長相奇怪可愛」、「風格誇張」的個性標籤，但正是這種獨特性，也讓它在美國的年輕人中大受歡迎。許多粉絲表示，Labubu不僅是一個玩具，更像一個陪伴他們的「好朋友」。

Labubu爆火背後，版權保護成為新的考驗。知名河南律師付建認為，泡泡瑪特透過限量發售，和隱藏款刺激等行銷手段，製造了產品的稀缺性，導致在二手市場上價格被大幅炒高，消費者對這些產品有強烈的需求，因此假貨市場較為猖獗，但多數人難以分辨正品與仿品，即使是仿品也能滿足個人精神需求，因而仿品也有消費市場。

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