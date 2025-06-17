16萬純金項鍊！泡泡瑪特第2家珠寶店開張　「這三款」賣到斷貨

▲ 泡泡瑪特北京珠寶店開張 。（圖／翻攝 新浪科技）

記者任以芳／綜合報導

來自大陸品牌泡泡瑪特（POP MART）公仔Labubu在全球爆火。近日，泡泡瑪特旗下珠寶品牌popop的全球第二家門店在北京國貿正式開業。其中，LABUBU、MOLLY等三個爆款出現斷貨，甚至有飾品賣近2萬元人民幣（折合16萬多台幣），成為消費者關注的焦點。‌

《新浪科技》報導稱，popop國貿店開業初期吸引了大量消費者前來選購，店內陳列著多個熱門IP的飾品，包括LABUBU、Hirono、MOLLY等，現場約有20、30位消費者正在試戴選購。

門店業者也指出目前貨量充足，但唯獨LABUBU、Hirono、MOLLY在內的三個爆款系列已經出現斷貨情況，尤其是LABUBU手鍊即將售罄。

▲ 泡泡瑪特北京珠寶店最貴純金首飾（右）。（圖／翻攝 新浪科技）‌

高價飾品成亮點‌，該品牌產品售價多位於319元到2699元區間（單位：人民幣，同下），但有兩款飾品售價上萬元，最貴的項鍊採用純金和天然珍珠打造。位於北京門店內陳列的最貴產品是一條純金項鍊，售價高達1.98萬元，整體貨重9.04g，金重8.65g，購買會附帶檢驗證書。

此外，還有一條售價1.08萬元的手鍊。店員介紹，「兩款產品單獨列櫃因為價格相對較高，是因為採用18k純金打造，中間串著的為天然珍珠。」

儘管價格高昂，但消費者對於popop飾品的接受度卻頗高。店內女性消費者佔比超過八成，她們更看重飾品的設計和獨特性，而非單純材質。

另外，在Hirono櫃台雲集的消費者較多，很多女性顧客偏愛火箭樣式的項鍊和刻有Hirono頭像的手鐲，「這兩款是Hirono賣得最好的兩個產品，庫存快消耗完了。」店員說。

報導稱，據現場觀察，該店在開業初期便成交了十多單，客單價普遍超過400元。