Labubu爆紅前沒當過上班族！　創辦人王寧：無用才是真正的永恆

▲Labubu與創辦人王寧。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（POP MART）的Labubu受到多位明星的喜愛在全球爆火，近期在中國、英國、韓國的線下發售，均出現了大排長龍的現象，甚至有實體店內出現，顧客為了Labubu大打出手的情況。泡泡瑪特已宣布，暫停Labubu在英國、韓國的線下銷售。Labubu的潮流不禁讓人好奇，投資人如何看待創辦人王寧。

據《新浪財經》報導，泡泡瑪特為什麼成功，成為了當下討論的熱點。有人認為，是潮玩IP文化輸出的成功，類比《黑神話：悟空》；有人認為，它背後是飢餓行銷、投機炒作，是對人性的精準圍獵。

▲王寧變河南首富。（圖／翻攝泡泡瑪特）

有投資人對王寧評價，「上市前，創辦人學歷平平，沒正經上過班，說起話來表情平靜，沒感染力，團隊也沒精英；上市後，每一位投資人都提到，王寧性格沉穩、話不多，喜怒不形於色，擁有『優良創業者』的許多品格。」

王寧先前表示，「很多人不懂潮玩，其實所有的消費行為，都是在解決兩件事，一個是滿足感，一個是存在感。」

王寧說道，「一些奢侈品為什麼喜歡跟藝術家合作，因為『無用』的東西，才是真正永恆的，產品只要有了功能屬性，都意味著，生命週期的短暫，和與生俱來的衰變。」

▲Labubu在全球爆紅。（圖／翻攝自微博，上同）



王寧表示，「假設MOLLY的頭拔掉是個隨身碟，你還會不會買這麼多？你肯定不會，因為每買一個，都會琢磨一下，『我為什麼又買了一個隨身碟？我已經有好幾個了，用不了這麼多！』對吧。」

不少網友對於王寧的「無用」一說表示同意，「物質的消費早已過了實用產品的消費時代，現在的家庭啥物質也不缺，消費已經轉向給人能帶來驚奇、未知、滿足，消費者要的是消費的過程，而不是消費後得到的東西，這也是物質爆炸後帶來的結果」、「這句話還真沒有問題，美一定要是無用（不能引起人的慾望）的，不然一旦能引起人的慾望（比如佔有慾），人們就不會再去關注它的美，而是其實用性」。