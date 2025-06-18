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大陸 大陸焦點 特派現場

撞臉Labubu！博物館「2000年前青銅器」好眼熟　網：根本古代版

▲▼洛陽博物館=發現一件春秋時期的青銅器，外型酷似人氣角色Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲洛陽博物館=發現一件春秋時期的青銅器，外型酷似人氣角色Labubu。（圖／翻攝自微博）

記者張方瑀／綜合報導

現代潮玩「Labubu」爆紅，不料竟意外「穿越」回古代！一名網友日前參觀洛陽博物館時，在館內發現一件春秋時期的青銅器，外型酷似近期人氣角色Labubu，便將照片分享到社群平台，瞬間掀起討論熱潮，不少網友驚呼，「這根本是古代的Labubu吧！」

根據《極目新聞》報導，該展品為一件名為「銅當盧」的青銅馬飾，年代可追溯至春秋時期（約西元前770年至前476年），距今約2000多年，出土於洛陽市潤陽廣場，現由洛陽市考古研究院收藏。

▲▼洛陽博物館=發現一件春秋時期的青銅器，外型酷似人氣角色Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲▼洛陽博物館=發現一件春秋時期的青銅器，外型酷似人氣角色Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲▼洛陽博物館=發現一件春秋時期的青銅器，外型酷似人氣角色Labubu。（圖／翻攝自微博）

所謂「當盧」，是裝飾於馬頭中央的面具，其「盧」為「顱」的通假字，古代用途主要分為兩種，一是作為防護面具，具備一定保護功能；另一則為裝飾用途，彰顯馬主的身份與地位。

對於展品引發關注一事，洛陽博物館17日回應指出，網友之所以熱烈討論，可能與青銅器外型與Labubu「神似」有關。

館方陳列展覽部一名工作人員指出，這件銅當盧目前正於該館二樓「瞻彼洛矣」展廳展出，該展由洛陽博物館與市考古研究院聯合策劃，展期從今年5月持續至8月。

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