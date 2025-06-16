　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

Labubu概念股暴漲！　有人靠「3D列印」賺數十萬…律師急喊停

▲3D列印的Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲3D列印的Labubu。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特旗下Labubu爆火，一隻難求，二手市場的價格已上千元，對3D列印構成利好。A股市場16日低開後反彈，三大股指小幅上漲。 3D列印概念板塊出現異動拉升，金橙子（688291）開盤3分鐘斬獲「20cm」漲停，截至午間收盤，股價報32.53元／股（人民幣，下同），成交2.74億元，換手率25.44%。

綜合陸媒報導，金橙子主打雷射加工控制業務，在雷射加工控制領域，累積了豐富的技術儲備。資料顯示，在Labubu的迭代中，已經大量採用3D列印技術，大幅縮減了產品迭代成本。

▲3D列印的Labubu與正版高度相似。（圖／翻攝自微博）

▲3D列印的Labubu與正版高度相似。（圖／翻攝自微博）

此外，3D列印愛好者在多個平台上，分享和列印Labubu模型，甚至有人透過此，賺了十幾萬元。

Labubu作為泡泡瑪特的頂流IP，因限量發售、隱藏款機率低（如1/144）等因素，二手市場價格暴漲，部分款式溢價達30倍以上，原價百元左右的模型，被炒至數千元，甚至拍賣成交價突破百萬元，這種供需失衡為3D列印仿製品，提供了市場空間。

▲▼3D列印的Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友曬出，自己3D列印的Labubu。（圖／翻攝自微博）

▲▼3D列印的Labubu。（圖／翻攝自微博）

報導指出，3D列印技術使模型製作成本大幅降低，單件耗材成本僅數元至數十元（PLA/PETG樹脂），開源模型檔案在Thingiverse等平台可獲取，一般家用3D列印機價格已降至千元，相較於傳統手工原型的3個月製作週期，使用SLS雷射燒結技術，可將開發週期縮短至7天，修改成本降低80%

孟繁旭律師事務所高級合夥人、律師孟廣遠強調，未經授權模仿易觸碰著作權、商標侵權及不正當競爭法律紅線，一旦被認定侵權，賠償、下架等後果隨之而來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電光國小僅1人畢業　縣長、鎮長、議長獎全包
雪隧超誇張一幕！　母女下車開打
Labubu爆紅前沒當過上班族！　創辦人王寧：無用才是真正的
新北驚見全裸男！手拿雨傘閒逛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美駐巴拿馬大使稱對抗中國不良影響　陸外交部嗆：收起霸道嘴臉

Labubu概念股暴漲！　有人靠「3D列印」賺數十萬…律師急喊停

中國擁600枚核彈頭！年增100枚　陸：堅持自衛防禦核戰略

Labubu爆紅前沒當過上班族！　創辦人王寧：無用才是真正的永恆

兒童黏土或藏致敏防腐劑　港消委會查2款中國製高於歐盟標準

歡迎帶娃上班！湖北推「媽媽崗」就業模式　就業家管不再二選一

陸殲10戰機實戰擊落法戰機後首秀巴黎　20系列機群陪展亮相

5歲童只有106公分…確診矮小症　幕後元凶竟是爸爸

馬英九參訪廈航　驚吐：媽祖大陸來，台獨祂不愛

刻意為之？　馬英九在福建提中華民國憲法！　廈航董座神回覆

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

美駐巴拿馬大使稱對抗中國不良影響　陸外交部嗆：收起霸道嘴臉

Labubu概念股暴漲！　有人靠「3D列印」賺數十萬…律師急喊停

中國擁600枚核彈頭！年增100枚　陸：堅持自衛防禦核戰略

Labubu爆紅前沒當過上班族！　創辦人王寧：無用才是真正的永恆

兒童黏土或藏致敏防腐劑　港消委會查2款中國製高於歐盟標準

歡迎帶娃上班！湖北推「媽媽崗」就業模式　就業家管不再二選一

陸殲10戰機實戰擊落法戰機後首秀巴黎　20系列機群陪展亮相

5歲童只有106公分…確診矮小症　幕後元凶竟是爸爸

馬英九參訪廈航　驚吐：媽祖大陸來，台獨祂不愛

刻意為之？　馬英九在福建提中華民國憲法！　廈航董座神回覆

李多慧「飛機上熱舞」緊身短T解放低胸！　網暈太會扭：以為亂流

個資法修正陳亭妃提案全過　籲「非公務機關」應正面表列納管

女友害羞「床戰1聲音」 害他性慾大減！全場噴：快放人家走

安格斯12星座一周運勢6／16-6／22　金牛發揮溫柔力、處女追求完美壓力越大

鄭光遠上任首日發給台鐵員工公開信　將強化橫向聯繫、員工福利

孫可芳吃減肥藥昏倒送醫！　劉冠廷放閃「陪她去皮拉提斯」曝原因

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

研發中藥代替抗生素　桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎

快儲水！桃園龜山區6/17停水20小時起跳　逾8萬戶受影響

嘉義縣議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽

大陸熱門新聞

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

陸委會要館長「久住大陸」　林祖嘉力挺：讓人看到真實的大陸

女兒婚禮席開252桌！他嫌貴拒付「200萬婚宴錢」

Labubu爆紅前創辦人「沒當過上班族」

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

5歲童確診矮小症　元凶竟是爸爸

爸爸天天在家抽菸…致11歲兒得肺癌

又是行動電源！上海航空班機冒煙乘客撲救

陸頂尖洞穴潛水員確定遇難！

陸官媒分析伊朗遭遇「三重背叛」

馬英九參訪廈航　驚吐：媽祖大陸來，台獨祂不愛

陸客遊香港後嫌到不願再去 發片力陳「四大問題」：落後內地30年

清華高顏值美女學霸爆紅！本人最新回應

Labubu概念股暴漲！有人靠「3D列印」賺數十萬

更多熱門

相關新聞

Labubu爆紅前創辦人「沒當過上班族」

Labubu爆紅前創辦人「沒當過上班族」

泡泡瑪特（POP MART）的Labubu受到多位明星的喜愛在全球爆火，近期在中國、英國、韓國的線下發售，均出現了大排長龍的現象，甚至有實體店內出現，顧客為了Labubu大打出手的情況。泡泡瑪特已宣布，暫停Labubu在英國、韓國的線下銷售。Labubu的潮流不禁讓人好奇，投資人如何看待創辦人王寧。

天價Labubu前藏家發聲「5年前2隻10萬人民幣」　 1年後30萬脫手

天價Labubu前藏家發聲「5年前2隻10萬人民幣」　 1年後30萬脫手

館長赴中代購Labubu　義烏仿品竟一夜消失

館長赴中代購Labubu　義烏仿品竟一夜消失

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

容易沉迷盲盒的三大星座！

容易沉迷盲盒的三大星座！

關鍵字：

Labubu3D列印金橘子泡泡瑪特拉布布

讀者迴響

熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／林依晨二寶生了！　

即／板橋賓士車禍！騎士骨折送醫　重機斷2截畫面曝

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

台中黑戶青年身世坎坷　母親不告而別

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面