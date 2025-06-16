Labubu概念股暴漲！　有人靠「3D列印」賺數十萬…律師急喊停





▲3D列印的Labubu。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特旗下Labubu爆火，一隻難求，二手市場的價格已上千元，對3D列印構成利好。A股市場16日低開後反彈，三大股指小幅上漲。 3D列印概念板塊出現異動拉升，金橙子（688291）開盤3分鐘斬獲「20cm」漲停，截至午間收盤，股價報32.53元／股（人民幣，下同），成交2.74億元，換手率25.44%。

綜合陸媒報導，金橙子主打雷射加工控制業務，在雷射加工控制領域，累積了豐富的技術儲備。資料顯示，在Labubu的迭代中，已經大量採用3D列印技術，大幅縮減了產品迭代成本。

▲3D列印的Labubu與正版高度相似。（圖／翻攝自微博）

此外，3D列印愛好者在多個平台上，分享和列印Labubu模型，甚至有人透過此，賺了十幾萬元。

Labubu作為泡泡瑪特的頂流IP，因限量發售、隱藏款機率低（如1/144）等因素，二手市場價格暴漲，部分款式溢價達30倍以上，原價百元左右的模型，被炒至數千元，甚至拍賣成交價突破百萬元，這種供需失衡為3D列印仿製品，提供了市場空間。

▲▼網友曬出，自己3D列印的Labubu。（圖／翻攝自微博）

報導指出，3D列印技術使模型製作成本大幅降低，單件耗材成本僅數元至數十元（PLA/PETG樹脂），開源模型檔案在Thingiverse等平台可獲取，一般家用3D列印機價格已降至千元，相較於傳統手工原型的3個月製作週期，使用SLS雷射燒結技術，可將開發週期縮短至7天，修改成本降低80%

孟繁旭律師事務所高級合夥人、律師孟廣遠強調，未經授權模仿易觸碰著作權、商標侵權及不正當競爭法律紅線，一旦被認定侵權，賠償、下架等後果隨之而來。