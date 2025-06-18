俄羅斯坐視伊朗遭襲！　專家揭2關鍵：不願與美國、以色列撕破臉

▲俄羅斯至今僅發表譴責聲明與象徵性通話，未有實際行動支援伊朗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗在俄羅斯入侵烏克蘭的第一年裡，提供俄軍急需的無人機，還簽訂新的戰略夥伴條約，但莫斯科卻在伊朗遭以色列猛攻時選擇袖手旁觀。專家直言，俄羅斯正盤算自身戰略利益，寧可保住與中東盟友及西方的籌碼，也不願因伊朗與以、美撕破臉。

根據《紐約時報》報導，伊朗在俄國入侵烏克蘭第一年，援助大量無人機，協助克里姆林宮對抗西方制裁與軍事壓力，雙方合作建立國產無人機工廠，更在今年簽署戰略夥伴條約，象徵雙邊關係邁入軍事深化階段。

然而，以色列上周發動大規模攻擊，摧毀伊朗境內多處設施並擴大空襲範圍，多名高層軍官命喪砲火，德黑蘭局勢陷入動盪。與此同時，俄羅斯僅發表譴責聲明與象徵性通話，未有實際行動支援伊朗。

▲普丁2025年1月和伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在莫斯科會面。（圖／達志影像／美聯社）



俄伊關係專家斯馬金（Nikita Smagin）分析指出，「對俄羅斯來說，如果要救伊朗，就得冒著和以色列或美國直接衝突的風險，所以他們當然會覺得沒那個價值，這對俄羅斯來說，就是現實。」

分析人士認為，這一態度反映出俄方現階段的優先順序仍在烏克蘭戰場，同時顧及與波斯灣國家，例如與阿聯酋、沙烏地阿拉伯的關係，這些國家不樂見伊朗軍事壯大，卻又是目前支撐莫斯科度過西方制裁的重要經濟後盾。

此外，普丁也希望藉由拉攏美國總統川普（Donald Trump），在伊朗核問題上取得外交籌碼。川普曾呼籲伊朗重啟談判、就核計畫達成協議，以終止攻擊行動；俄方也試圖將自己塑造成國際談判的關鍵角色，避免陷入戰場泥沼。

儘管俄羅斯過去曾在敘利亞內戰中出兵力挺盟友阿塞德（Bashar al-Assad）政權，但該政權在去年底垮台，俄方投入心力最終徒勞。如今在伊朗情勢下，克里姆林宮選擇採取不同策略，不打算軍事介入，也不會大規模軍援德黑蘭。

▲伊朗疑似在去年9月交付短程彈道飛彈給俄羅斯。（圖／路透社）



詹姆斯馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）「歐亞計畫」主任諾特（Hanna Notte）表示，「俄羅斯試圖重啟與美國的關係，想塑造自己是全球議題的協商角色，包含伊朗核問題，但他們實際上對烏克蘭的問題完全不願正面談。」

即便如此，就算俄方願意協助談判，距離真正重啟協商可能仍有一段距離。

目前，以色列已擴大攻擊目標，鎖定伊朗國營媒體與「聖城部隊」（Quds Force），情勢持續升溫。以總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）甚至未排除伊朗政權可能垮台的可能。

儘管俄方曾表示願意協助伊朗重返談判桌，並提議處理其高濃度濃縮鈾，但實際上，克里姆林宮更在意的，是如何保住自己在國際局勢中的談判身分，同時繼續從戰爭中受益，例如油價飆升所帶來的經濟回報。

分析指出，普丁正試圖在美中東新局中扮演斡旋者角色，但一旦德黑蘭政權真的崩解，莫斯科恐面臨在中東地區的戰略影響力再度被削弱的局面。