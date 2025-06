全面網攻！伊朗緊急下令「斷網」　居民曝：ATM不能用

▲以伊衝突加劇之際,伊朗首都德黑蘭升起濃濃黑煙。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

伊朗網路17日幾乎全面斷線,但似乎是政府的決定,而非以色列襲擊基礎設施導致。與此同時,一個親以色列駭客組織宣稱攻擊伊朗國營銀行,當地人也證實一些ATM無法使用。

全球網路連線追蹤公司Kentinc與Netblocks都指出,當地時間17日下午5時30分左右,伊朗網路連線驟降。網路服務公司Cloudflare同日公布數據也顯示,伊朗2大行動網路供應商,實際上已經斷網。

伊朗政府發言人穆罕傑拉妮(Fatemeh Mohajerani)回應,當局限制了網路存取,是為了回應以色列的網路攻擊。國家網路安全司令部也表示,以色列對該國數位基礎設施發動全面網路戰,破壞了對公眾提供的服務。伊朗網路警察機構FATA則宣告,在網路攻擊後,政府中斷了部分網路服務,但很快就會恢復。

Much of Iran's internet service is down as of 14:00 UTC (5:30pm local).



Between 13:45-14:00 UTC traffic levels for the largest networks in Iran began plummeting. pic.twitter.com/4TGv1NdIMY