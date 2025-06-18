全面網攻！伊朗緊急下令「斷網」　居民曝：ATM不能用

▲以伊衝突加劇之際，伊朗首都德黑蘭升起濃濃黑煙。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

伊朗網路17日幾乎全面斷線，但似乎是政府的決定，而非以色列襲擊基礎設施導致。與此同時，一個親以色列駭客組織宣稱攻擊伊朗國營銀行，當地人也證實一些ATM無法使用。

全球網路連線追蹤公司Kentinc與Netblocks都指出，當地時間17日下午5時30分左右，伊朗網路連線驟降。網路服務公司Cloudflare同日公布數據也顯示，伊朗2大行動網路供應商，實際上已經斷網。

伊朗政府發言人穆罕傑拉妮（Fatemeh Mohajerani）回應，當局限制了網路存取，是為了回應以色列的網路攻擊。國家網路安全司令部也表示，以色列對該國數位基礎設施發動全面網路戰，破壞了對公眾提供的服務。伊朗網路警察機構FATA則宣告，在網路攻擊後，政府中斷了部分網路服務，但很快就會恢復。

Much of Iran's internet service is down as of 14:00 UTC (5:30pm local).



Between 13:45-14:00 UTC traffic levels for the largest networks in Iran began plummeting. pic.twitter.com/4TGv1NdIMY — Doug Madory (also on Bluesky) (@DougMadory) June 17, 2025

此前，德黑蘭也曾在國內動盪期間，減少或關閉境外網路連線，上一次是2019年全國示威期間，全面斷網長達6天。儘管一些輿論呼籲億萬富豪馬斯克出動星鏈（Starlink），但星鏈已被伊朗政府封殺，原因是可能有助於以色列攻擊。

事實上，自從以色列13日發動攻擊以來，伊朗的網路連線就開始減少，但還不至於完全斷線。此外，網路降速對於訪問境外網站的虛擬私人網路（VPN）影響最大。

不過，伊朗「國家資訊網路」（National Information Network），也就是政府批准、沒有對境外連線的國家內網，在很大程度上仍能訪問。

Predatory Sparrow, or Gonjeshke Darande, is taking credit for cyberattacks on Iranian banks. Despite appearances this actor is not all bluster. pic.twitter.com/cSxi9Pi0ZS — John Hultquist (@JohnHultquist) June 17, 2025

伊朗人權組織Miaan Group的數位權利與安全負責人拉希迪（Amir Rashidi）透露，西方通訊軟體如WhatsApp、Instagram，以及下載應用程式的Apple App Store與Google Play Store，在該國都已經被封鎖。

親以色列駭客團體「Predatory Sparrow」稍早宣稱，對伊朗銀行Bank Sepah進行了破壞性的網路攻擊。該銀行被指控與伊朗軍方有所關聯，因此遭到美國制裁。當地消息人士證實，一些伊朗ATM於17日無法運作。

不過，「Predatory Sparrow」成員不詳，無法確定是否與以色列軍方或情報機構有關。