　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／博弈教父接受了！點頭戴電子腳鐐當庭釋放

▲▼ 陳政谷。（圖／記者許權毅攝）

▲九州案博弈教父陳政谷再度拒絕3.5億交保、電子腳鐐，今晚終於點頭，當庭釋放。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

九州案「博弈教父」陳政谷4月羈押遭撤銷，地院命他3.5億天價交保、裝配電子腳鐐，陳拒絕「寧願收押」，今日羈押期滿原訂釋放，但地檢提出適用刑事訴訟法第108條，地院又裁定同樣3.5億天價交保、戴電子腳鐐，陳仍堅持拒絕，地院將陳提訊，陳終於願意點頭，合議庭考量陳覓保無著，要求配戴電子腳鐐，當庭釋放。

九州博弈集團案，涉及前警界高官林明佐涉貪，先前陳政谷2億交保遭台中高分院撤銷，台中地院更裁3.5億交保、加裝電子腳鐐，但陳當庭直接表明拒絕，希望能「直接進去關」，地院最終「如願」羈押。

陳政谷以羈押表達不滿，此舉罕見，當時就批評檢方濫權，多次對外發出聲明，全力抨擊檢方，顯然跟檢方已經槓上。中檢檢察官張時嘉當時則說，起訴內容都有憑有據，犯罪所得高達438億都已經清楚示明，要求被告一方勿斷章取義。

陳政谷所犯罪罪名均為最重10年以下刑期，因此依規定第一審羈押期最長9個月，原訂今日羈押期滿將釋放。不過檢方依照刑事訴訟法第108條第7、8、9及10項，主張陳政谷雖羈押期屆滿，但釋放前仍有必要施以科技監控電子腳鐐。

地院合議庭才裁定，陳政谷釋放前應以3.5億元具保，限制住居在南屯區住所，限制出境、出海8月，不得與同案被告、證人接觸或騷擾，並應於每周ㄧ、三、六早上8點至10點向南屯派出所報到1次，施以科技監控電子腳鐐。

但陳堅持不肯配戴電子腳鐐，拒絕交保，地院只好再把人從看守所送至地院提訊，今日晚間進行訊問庭後，裁定陳政谷當庭釋放，且自釋放之日起，限制住居在南屯區住處，及限制出境出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，應於每週二、四、六上午8時至10時之間至第四分局南屯派出所報告各1次，接受電子腳環之科技設備監控8月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
17歲少女當淫媒！拉學妹下海陪酒
指揮氣炸中斷演出！演藝廳遇「不入席大媽」全場尷尬靜止
《看不見的國家》被罵拿稅金拍幹片　製片：再造謠就告
快訊／博弈教父點頭了！戴電子腳鐐當庭釋放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／博弈教父接受了！點頭戴電子腳鐐當庭釋放

又見海漂豬屍！金門驗出「非洲豬瘟陽性」　豬肉產品暫禁銷台

苗栗電動二輪車起火「燒到剩骨架」！消防員緊急出動救援

護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

鄭文燦涉貪6度開庭攻防「拿錢辦事」　會議光碟94分鐘對話曝光

女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑

泰山男為搶監護權失控　持刀挾持妻小、大姨子！警談判救出4人

黃國昌播放偵訊錄音惹議　法務部：干擾審判程序將研議修法

販毒8次瞎扯「母親過世太憂鬱」求輕判　法官打臉重判8年10月

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

快訊／博弈教父接受了！點頭戴電子腳鐐當庭釋放

又見海漂豬屍！金門驗出「非洲豬瘟陽性」　豬肉產品暫禁銷台

苗栗電動二輪車起火「燒到剩骨架」！消防員緊急出動救援

護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

鄭文燦涉貪6度開庭攻防「拿錢辦事」　會議光碟94分鐘對話曝光

女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑

泰山男為搶監護權失控　持刀挾持妻小、大姨子！警談判救出4人

黃國昌播放偵訊錄音惹議　法務部：干擾審判程序將研議修法

販毒8次瞎扯「母親過世太憂鬱」求輕判　法官打臉重判8年10月

新北號召全民植樹抗乾旱　拍照上傳抽500元農漁好禮

黃子韜砸11億賣衛生棉「1個月就出包」　被控有異物…客服回應挨轟

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客拍鳥要求剪樹枝惹議

暴雷仔退散！Threads將推新功能防據透

基隆免費語言治療中心揭牌　謝國樑推「先行介入」機制

小步舞曲貓躲鞋櫃無違和！藏太好　曼赤肯貓姐姐找好久

《摩登家庭》莉莉長大了！18歲變超辣　驕傲月公開出櫃：我真的是Gay！

咖啡「用聞的」就能提神！醫師更多好處：5分鐘就夠了

成晉致勝安打助桃猿2:1勝味全　統一獅吞敗魔術數字又滅了

基隆成功國小活動中心啟用　邱佩琳勉勵畢業生勇敢追夢

周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD

社會熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

北捷新蘆線傳男車廂內高聲吵鬧　一旁乘客急往後閃畫面曝

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

孝子右腿遭捲入變形身亡　粉碎機奪命現狀曝

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

更多熱門

相關新聞

台中深夜車禍！保時捷與2機車路口碰撞2騎士送醫

台中深夜車禍！保時捷與2機車路口碰撞2騎士送醫

台中西區台灣大道二段與民權路口，今（17）日凌晨發生保時捷與2機車發生碰撞的交通事故，59歲王性男駕駛未受傷，24歲陳姓女騎士與30歲施姓男騎士受傷送醫，3人均無酒，全案詳細蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇事原因。

台中男「電魚」遇大雨　設備漏電遭電死

台中男「電魚」遇大雨　設備漏電遭電死

台中黑戶青年要先做親子鑑定　市府曝原因

台中黑戶青年要先做親子鑑定　市府曝原因

賴清德現身台中視導「海馬斯多管火箭」

賴清德現身台中視導「海馬斯多管火箭」

吳錫坤「回鍋」富華新任董事長　認成交量僅剩同期15％

吳錫坤「回鍋」富華新任董事長　認成交量僅剩同期15％

關鍵字：

台中博弈教父交保電子腳鐐收押陳政谷

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面