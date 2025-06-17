快訊／博弈教父接受了！點頭戴電子腳鐐當庭釋放

▲九州案博弈教父陳政谷再度拒絕3.5億交保、電子腳鐐，今晚終於點頭，當庭釋放。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

九州案「博弈教父」陳政谷4月羈押遭撤銷，地院命他3.5億天價交保、裝配電子腳鐐，陳拒絕「寧願收押」，今日羈押期滿原訂釋放，但地檢提出適用刑事訴訟法第108條，地院又裁定同樣3.5億天價交保、戴電子腳鐐，陳仍堅持拒絕，地院將陳提訊，陳終於願意點頭，合議庭考量陳覓保無著，要求配戴電子腳鐐，當庭釋放。

九州博弈集團案，涉及前警界高官林明佐涉貪，先前陳政谷2億交保遭台中高分院撤銷，台中地院更裁3.5億交保、加裝電子腳鐐，但陳當庭直接表明拒絕，希望能「直接進去關」，地院最終「如願」羈押。

陳政谷以羈押表達不滿，此舉罕見，當時就批評檢方濫權，多次對外發出聲明，全力抨擊檢方，顯然跟檢方已經槓上。中檢檢察官張時嘉當時則說，起訴內容都有憑有據，犯罪所得高達438億都已經清楚示明，要求被告一方勿斷章取義。

陳政谷所犯罪罪名均為最重10年以下刑期，因此依規定第一審羈押期最長9個月，原訂今日羈押期滿將釋放。不過檢方依照刑事訴訟法第108條第7、8、9及10項，主張陳政谷雖羈押期屆滿，但釋放前仍有必要施以科技監控電子腳鐐。

地院合議庭才裁定，陳政谷釋放前應以3.5億元具保，限制住居在南屯區住所，限制出境、出海8月，不得與同案被告、證人接觸或騷擾，並應於每周ㄧ、三、六早上8點至10點向南屯派出所報到1次，施以科技監控電子腳鐐。

但陳堅持不肯配戴電子腳鐐，拒絕交保，地院只好再把人從看守所送至地院提訊，今日晚間進行訊問庭後，裁定陳政谷當庭釋放，且自釋放之日起，限制住居在南屯區住處，及限制出境出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，應於每週二、四、六上午8時至10時之間至第四分局南屯派出所報告各1次，接受電子腳環之科技設備監控8月。