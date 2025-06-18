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終於圓夢！漢堡蛋糕包圍黑戶青年慶生　願望曝光：盼有自己的家

▲▼ 黃男昨(17)在社工的簡單生日慶生下，默默許下生日願望 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲ 黃男昨(17)在社工的簡單生日慶生下，默默許下生日願望 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、潘鳳威／台中報導

台中一名21歲黃姓男子多年來都沒報戶口，成了黑戶男，因露宿街頭被通報安置才遭發現。台中市政府表示，昨(17)日已向黃男爸爸說明戶政相關程序，還須透過DNA鑑定，確認雙方的親子關係，才能協助黃男取得戶籍，而昨天也剛好是他的生日，在社工簡單準備的慶祝下，黃男也默默許下了一個願望。

回顧整起事件，北屯區北京里長蘇乙青今年5月8日在北屯某回收廠發現黃男，詢問後得知黃男沒有戶口、不識字，更因無戶口，被父親長年要求不得走出套房，以免被警察發現。黃男自述，今年2月間因故被爸爸趕出家門，為糊口只好靠撿回收物換取食物維生，也因此流落街頭。

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蘇乙青說，當時他立刻循線聯繫黃男父親，對方稱願意趕緊來幫他辦戶口，但蘇6月8日前往同一個回收廠時，卻再次遇到黃男，且身上發出臭味，就將他帶回里長辦公處，給與飽餐一頓，並給予衣物及盥洗，通報社會局協助。有關黃男的身分和戶籍，父親向警方表示，兒子的生母是外籍移工，兩人曾共同撫養孩子但沒有婚姻關係。依據《戶籍法》必須先進行親子鑑定，確認黃父為黃男生父，之後進行認領登記。

▲ 黃姓黑戶少年被里長發現前，以撿拾回收物維生。（ETtoday資料照／里長提供）

台中市政府跨局處小組為加速協助21歲無戶籍黃男取得身分，昨(17)日已透過爸爸取得相關文件。由於黃男與爸爸平時僅靠資源回收賺取微薄收入，社工也將協助申請福利身分和租屋補助，減輕父子的生活壓力與經濟負擔。

另一方面，昨日也是黃男21歲生日，社會局貼心準備一套速食套餐和草莓鮮奶油蛋糕，他開心地大口喝奶茶、吃漢堡，一度感動到眼眶泛淚。黃男說，印象中，很小的時候，爸爸曾經買蛋糕幫他簡單慶生，但沒有許願，所以今天許願他非常專注認真，社工問他許了甚麼願望？他有點靦腆地說：「希望可以打工賺錢，有個地方住，有自己的家，可以過上很好的生活。」

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