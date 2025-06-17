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防災包1380被質疑太貴　黑熊學院：覺得命不值錢，我們阻止不了

▲「黑熊學院」的1380元「防災必BEAR盒 LIGHT版」已售罄。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

▲「黑熊學院」的1380元「防災必BEAR盒 LIGHT版」已售罄。（圖／翻攝黑熊學院官網）

記者柯振中／綜合報導

面對近日外界對避難用品售價的批評聲浪，黑熊學院在臉書發聲回應，強調商品品質經過精挑細選，並非廉價品堆砌。對於網路上為黑而黑的攻擊，學院指出這早已不是首次遭遇類似情況，呼籲有疑問者應先釐清資訊再討論，也歡迎能以相同規格與價格組出替代方案者提出交流。

黑熊學院表示，近日國內避難準備相關討論熱度高漲，是近年來最持久、最具深度的公眾關注。民眾對裝備挑選、價格效益等問題展開正向討論，讓準備工作逐漸落實。學院課程設計亦以小組討論為主，鼓勵不同觀點互相補充，提升全民面對災難的實際應對能力。

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對於近日在網路上的抹黑操作，黑熊學院點名網路論壇、側翼粉專與部分政論節目炒作錯誤資訊，未經查證即批評其販售產品。學院指出，有人將高品質傘繩誤認為尼龍繩，或將客製水光燈視為廉價淘寶貨，更有網友將劣質止血帶與醫療級品項混為一談，這些都是不實的惡意誤導，「有些人覺得命不值錢，醫療用品敢用盜版，我們真的阻止不了。」

學院進一步說明，其避難盒商品多為台灣製造，挑選過程重視品質與來源，並非從中國平台批量採購。若有人能組出相同規格、非中國製，且價格不超過1,380元的完整避難組合，學院願意「買爆」支持。他們認為，貴不代表剝削，而是確保安全與品質的代價。

黑熊學院最後強調，不論是自行準備或購買成套商品，只要有意識與行動，就是值得鼓勵的事。他們也幽默提到，過去雖屢被政論節目點名，但每回反而刺激課程熱銷。即便招致攻擊與誤解，仍會堅持推動防災教育，真正為願意準備的民眾提供有品質的選擇。

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