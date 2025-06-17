黑熊學院防災盒「停電用灯」遭疑簡體字！網解答是日文　產地曝光

▲「黑熊學院」推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」。（圖／翻攝自黑熊學院官網，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「黑熊學院」近日推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含了急救配備、避難配備等，一盒1380元。就有網友發現，水光燈上方是印「停電用灯」，進而質疑是簡體字，引起討論。不過後來則有網友直呼，「這樣也要黑人家， 日文漢字沒學過也要看過吧」、「這應該是日文啦」。

黑熊學院認為，「如果想要和平，先要準備戰爭」，保衛台灣是每個台灣人的事情，因此積極推廣民防教育。近日黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，他們精選出11項防災與急救工具，是「任何人都建議準備的」。

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在急救配備部分，包含了紗布、棉棒、三角巾、彈性繃帶；避難配備部分，包含鋁箔避難毯、傘繩、高音銅哨、護目鏡、水光燈、輕量濾水器、防護手套。不過就有網友在Threads、PTT上討論到，水光燈上面印的是「灯」而不是「燈」，進而質疑是簡體字。

不過文章曝光後，不少網友都表示，「日文沒錯啊」、「還真的是日文，底下有其他日文」、「本來就日文啊，這完全沒爭議」、「那是日文漢字，不講話沒人知道你沒讀書」、「底下日文當沒看見是不是」。也有網友則說，「但重點是買這個到底有啥用」、「寫什麼文重要嗎？重點是產地吧」、「我覺得簡中還是日文其實不重要，重要的是內容物和這價格」。

事實上，水光燈上方除了印有「停電用灯」，底下確實還有其他日文。黑熊學院官網也在產品資訊欄位寫明，防災水光燈重量22公克，產地為日本。至於防災盒內的其他配備，產地則均為台灣。