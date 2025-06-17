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黑熊防災盒1380元！他一查Amazon「台幣1千有找」：東西更多

▲▼「黑熊學院」近日就推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

▲「黑熊學院」近日就推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含急救配備、避難配備等，一盒1380元，一推出便銷售一空。就有網友好奇，跑去Amazon查看同類型商品，結果發現不僅內容物更豐富，價格甚至便宜快一半，讓他驚呼「台灣錢果然淹腳目」，掀起一票網友熱議。

原PO在PTT的Gossiping板表示，看到黑熊防災包熱賣到缺貨，便上Amazon搜尋「survival kit」，雖然不完全等於防災包，但不僅不少項目雷同，內容物還更豐富、甚至連斧頭、刀子、鏟子都有，價格卻只要美金33.99元（約台幣999.8元）。相較定價1380元的黑熊學院防災盒，Amazon的survival kit顯得相當親民。

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這篇文章引來大量網友回應，「淘寶更便宜」、「這個工具好多種，都可以撐過活屍末日了」、「這個更好，還有斧頭刀子鏟子」、「一千有找，屌打熊學院」、「淘寶這包600有找。」

據悉，黑熊學院認為，「如果想要和平，先要準備戰爭」，保衛台灣是每個台灣人的事情，因此積極推廣民防教育。近日黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，他們精選出11項防災與急救工具，是「任何人都建議準備的」。急救配備包含紗布、棉棒、三角巾、彈性繃帶；避難配備包含鋁箔避難毯、傘繩、高音銅哨、護目鏡、水光燈、輕量濾水器、防護手套。

只是，胸腔科醫師蘇一峰就在臉書上表示，他稍微估價一下，「配件自己單買大概400～450元左右，大批發應該可以300元搞定」，並在圖中一一標價。蘇一峰也說，如果只有一塊小紗布加上小棉棒，但是卻沒有酒精、碘酒、食鹽水，「遇到擦傷都只能祈禱沒有細菌」，且還沒有膠帶可以貼紗布。另外，如果只有小紗布，恐怕只能處理小擦傷，因此忍不住直呼，「裝備非常節儉，價格尊爵不凡，1380元賣給愛台灣的人。」

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