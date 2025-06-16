文組畢業當業務！他被狂催「攻讀電資碩士」崩潰　網友吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友私立大學文組畢業，目前在系統廠擔任業務；然而，母親最近不斷催他跨領域攻讀電資碩士，讓他超崩潰。文章掀起熱烈討論，一派人直言，自己的人生自己做決定，別人講的不用太在意；但也有不少網友鼓勵道，「建議不要自我設限，重點是有沒有實力，跨領域或跨組，反而更吸引教授眼光。」

網友在Dcard發文提到，近來母親不斷催他攻讀電資碩士，認為年僅23歲的他，可以趁年輕試試看，「我媽本身有在玩股票，她通過股票市場發現，想在台灣半導體產業拿高薪，就是要讀電資。」

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聞言，原PO立刻回絕，直言不想花一堆冤枉錢與浪費時間，況且他目前在系統廠當業務，工作也十分穩定。不過，母親似乎不願放棄，激動反問道「你只會英文，難道你要一輩子這樣嗎？」

他坦言，知道母親是為自己好，「但文轉碩最終失敗的文章太多了，尤其是『找教授』、『教授面試』、『論文」』，文組生就像我一樣定格就好，我已經放棄了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，一派網友表示，「你這個問題我蠻羨慕的，如果家人可以支持重考電資的話，我他X讀爆啊」、「我跨考了，現在過得不錯，讓你參考」、「認真跟你說，電資畢業後去面試半導體相關工作，做點功課、英文好，上的機率很高，年薪確實是文科工作的好幾倍，但就要看你的取捨，碩士可能會比較辛苦一點」、「你以後會後悔沒聽你媽的話」、「是你太妄自菲薄，我們所就一堆文組的來念，很多研究領域也是電資相關，難度會比較低，實力夠硬的可以去修電機資工所的課，但都可以自己調整難度。我同學就有人大學文組，現在跳槽進Google當SWE，其他在GG一線IC的也不少」。

不過，也有許多人回應道，「我來個逆風的，看過文組科系，整個系7-8個跑去修程式設計，幾乎全部陣亡，先在網路上爬爬資料看，自己是不是這塊料吧」、「這麼愛考，叫你媽自己去考」、「我爸也是，但我只想考國營就是了」、「外商業務薪水也不錯吧」。