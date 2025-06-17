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一堆人丟錯！咖啡杯不是垃圾「也不是紙類」　超商店員曝解答

▲▼紙杯,環保杯,飲料,咖啡。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人上班前都會去超商買杯咖啡，就有超商店員近日發文，分享咖啡杯的秘密，提到許多顧客對咖啡紙杯的回收其實有誤解，因為咖啡杯並不是紙類回收，而是屬於「紙容器」，如果丟錯垃圾桶會影響分類，甚至可能會被罰錢，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「咖啡杯秘密，店員才知道」，文中分享幾個咖啡杯的小知識，包括杯蓋邊的「箭頭」不是裝飾，而是方便用力按壓讓杯蓋蓋緊，這個小技巧在趕時間時非常實用。另外，如果杯蓋就口的地方凹下去，其實只要輕壓杯蓋上的溝槽口，就可以讓它彈回來，不用再用手指辛苦摳。不過如果太用力戳，可能會把杯蓋壓壞。

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接著，原PO提到「紙杯≠垃圾 」，「咖啡紙杯是『紙容器』，不能直接丟一般垃圾！也不是紙類～」這一點秒讓網友驚呼「回收不是紙類，那要丟哪類啊？」就有人表示，「內層有淋膜跟便當盒餐盒一樣，所以要另外處理。」

不過，也有網友表示，「同一縣市，不同鄉鎮的回收車，會有不同定義……例如高中讀XX市時，學校說紙容器要回收；回到家裡XX鄉，紙容器屬於垃圾，扔回收車會被扔出來叫你明天丟垃圾車。」

另外，實際從新北市環保局的「回收物品易查通」查詢，飲料紙杯屬於廢紙容器類，民眾應清空容器內容物，簡易清潔、壓扁後，交給清潔隊循線回收車，要與紙類分開回收。根據《廢棄物清理法》，民眾若未依照規定回收，可依法處1200元至6000元罰鍰。

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