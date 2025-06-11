婦囤垃圾挨罰145次！孝子扛下76萬罰金　保住「恐怖米奇屋」

▲林姓婦人的房子內外堆滿垃圾。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓婦人（58歲）不斷撿拾垃圾回家堆積，造成環境惡劣、蚊蟲孳生，多次被鄰居檢舉遭裁罰76萬餘元卻無力繳納，房子差一點遭執行署高雄分署強制執行拍賣，後來林婦兒子出面，表示家中僅剩他一人賺錢，執行署最後同意兒子幫忙母親分期清償欠款，暫緩對房子的強制執行，展現了「公義與關懷」的柔性執法精神。

高雄分署指出，本件義務人住家環境髒亂不堪，屢遭檢舉與環保局裁罰，罰單高達145張，裁罰金額合計76萬7751元，因逾期未繳移送高雄分署執行。

高雄分署執行人員到義務人住家訪視時，發現該房屋門窗破損，從破損處向內張望，內部雜物幾乎堆積到天花板的高度，環境極度惡劣。由於大門深鎖無法進入屋內，執行人員遂調查及了解義務人生活狀況，並留下通知書，請義務人自行到分署報告財產狀況。

報告期日，義務人本人未到場，但其兒子來到高雄分署，哭訴家庭的無奈與困境。他提及母親及妹妹無法控制自己，不斷地撿拾垃圾回家堆積，造成環境惡劣、蚊蟲孳生，因此被不斷檢舉。目前家中僅剩他一人賺錢，面對母親與妹妹的狀況，深感人生無奈。

據了解，林婦的房子是大約30坪的透天厝，市價大約近千萬，目前一家3口都住在該處，林婦兒子是臨時雇員，收入並不穩定，全家經濟條件不佳，兒子平常也會幫忙清理垃圾，但永遠追不上母親撿垃圾回家的速度。

高雄分署執行人員了解情況後，誠心勸慰義務人兒子，並考量其經濟狀況，同意他代母親每月償還欠款。高雄分署也暫時不會拍賣義務人的房子，以避免其一家陷入困境，無家可歸，並囑咐其儘早整理環境，避免衍生更多罰單，讓義務人一家在困難中感受到了執法的溫暖與彈性。