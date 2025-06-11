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被控摸胸超商女色喊：這麼大很欠X　法官看出3疑點判禿頭男無罪

▲▼台北地院法官在判決書中附圖，比對監視器拍到的性騷歹徒，與被起訴涉案的鎖匠身體重要特徵不符。（圖／翻攝判決書）

▲台北地院法官在判決書中附圖，比對監視器拍到的性騷男，與被起訴涉案的鎖匠身體重要特徵不符。（圖／翻攝判決書）

記者黃哲民／台北報導

北市1位鎖匠被控去年（2024年）凌晨，到鎖店旁的超商輕薄1位女店員「這麼騷」等語、涉嫌性騷擾，鎖匠喊冤人在店裡睡、禍從天上來，他絕非歹徒，台北地院審理發現監視畫面拍到的登徒子，外型與鎖匠明顯不同，被害人與檢警卻全都認錯人，據此判鎖匠無罪，可上訴。

判決指出，本件被害女店員去年6月3日凌晨2點多，在超商裡獨自上班，1名男顧客入內買菸，調戲女店員「這麼騷」、「欠X」等語，女店員不理會、轉身拿取商品，對方突從後環抱女店員襲胸，嘴裡不乾不淨說「X她媽，奶這麼大，很欠X」等語，還用下半身頂撞女方臀部。

女店員事後報案提出店內監視畫面佐證，警方訪查認為在現場旁約60公尺經營鎖店的本案鎖匠有嫌疑，經被害人指認，檢方調閱鎖匠使用的手機門號基地台定位與事發超商重疊，起訴鎖匠涉嫌性騷擾。

▲▼台北地院法官在判決書中附圖，比對監視器拍到的性騷歹徒，與被起訴涉案的鎖匠身體重要特徵不符。（圖／翻攝判決書）

▲台北地院法官在判決書中附圖，比對監視器拍到的性騷歹徒，與被起訴涉案的鎖匠身體重要特徵不符。（圖／翻攝判決書）

鎖匠喊冤本件發生時，他睡在店裡、根本沒外出，店面和本案超商距離近，手機門號的基地台定位當然相同，但他絕沒性騷，監視器拍到的歹徒真的不是他。

法官勘驗監視畫面沒拍到歹徒容貌，但歹徒頭髮烏黑濃密，穿短褲露出小腿膚色偏白無傷痕，且沒戴眼鏡，反觀本案鎖匠佩戴眼鏡、髮色斑白，從頭頂中心往後頸明顯可見微禿，當庭撩起褲管，雙腿遍布陳舊傷痕、膚色深淺不一。

鎖匠自稱少年時代起就近視戴眼鏡，而後罹患糖尿病、有三高症狀，兩小腿留下黑色皮膚病灶、不好看，幾乎不穿短褲出門。製作鎖匠警詢筆錄的警員證稱，鎖匠到案時的髮量與出庭時一樣「多」，確實跟監視畫面中的歹徒有落差。

法官請鎖匠當庭拍照留存比對，認定鎖匠跟歹徒身體重要外觀皆不相符，加上鎖匠的店面就在事發超商旁邊，手機門號基地台定位無從證明犯罪，據此判鎖匠無罪，可上訴。

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