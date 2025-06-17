辦護照注意！外交部：颱風季預先規劃　線上申辦放寬3適用對象

▲護照。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

7、8月份暑假將至，外交部17日特別提醒準備出國遊玩的國人，時序入夏進到颱風季，務必檢視「護照」效期，有申換需求者，務必預為規劃申辦時程，避免因相關縣市臨時停班而受影響。另外，外交部也提醒，自7月1日起，「有條件式線上申換護照」措施適用對象也將放寬，適用對象包括：在台灣設有戶籍之成年人、現持護照已逾效期或效期不足6個月，以及護照資料頁記載事項未變更者。

由於時序入夏，不只是暑假要來了，颱風季節也將至。因此，外交部提醒國人屆時若須使用護照出國，務必提前檢視護照效期，有申換需求者請預為規劃。至於首次申辦國人，外交部表示，請多利用戶政事務所提供之「首次申請護照親辦一處收件全程服務」；另外，符合相關申辦資格者也可利用「有條件式線上申換護照」便民措施，避免因相關縣市臨時停班，影響申換護照及領取護照時程。

外交部也指出，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南、東部辦事處均受理申換護照案件，請國人就近辦理，無需跨區送件。另建議事先備妥符合規格照片，並不得使用合成、鏡像（左右相反）及修改照片。

同時，外交部也表示，自今年7月1日起，「有條件式線上申換護照」措施適用對象放寬：第一，在台灣設有戶籍之成年人；第二，現持護照已逾效期或效期不足6個月；第三，護照資料頁記載事項未變更。

外交部指出，符合條件的民眾可使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，於10個工作天後，本人攜帶收據、國民身分證正本及效期不足6個月之現持護照（已逾期免附），親至選定之外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。

外交部說，未來仍將在不影響護照製發安全前提下，持續研議放寬使用對象條件，以期能使更多民眾受惠。