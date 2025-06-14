刪除以色列度假打工推廣文　外交部：區域安全風險升高了

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部日前在社群平台發文推廣以色列度假打工，但短短不到兩週的時間，以色列就發動空襲伊朗，導致中東區域緊張關係升溫，外交部隨後刪除該篇貼文，卻遭外界質疑對中東局勢掌握不足，還引來「默默把文刪除」等批評。對此，外交部今（14日）表示，因應區域情勢急速變化致安全風險提高，外交部依據標準作業程序，提供最即時且正確的資訊，絕非如外界所述「默默把文刪除」。

外交部表示，為擴大我國青年與國際接軌，並促進國際青年交流，多年來積極推動與其他國家洽簽度假打工協議，期透過相關體驗及交流，提升我國青年國際觀及全球競爭力。

針對日前在臉書推廣台以度假打工一事，外交部指出，6月1日發布實施台以度假打工計畫，是依據當時相關旅遊警示等級，包括韓國、紐西蘭、澳洲等與以色列簽有度假打工協定的國家，當時亦維持相關交流計畫。

外交部強調，但以色列於13日攻擊伊朗境內軍事與核設施後，區域情勢急速變化致安全風險提高，因此外交部依據標準作業程序，滾動式調升以色列與伊朗兩國旅遊警示等級，交通部觀光署亦同步調整相關公開資訊。

外交部表示，調整相關公開資訊，是基於密切關注區域情勢動態，為國人提供最即時且正確的資訊，並適時發布相關說明，絕非如外界所述「默默把文刪除」。外交部說，未來也將持續依照情勢變化，適時向國人報告此區域最新資訊及我方因應作為。

至於以色列與伊朗衝突造成區域緊張情勢加劇，外交部則呼籲，相關各方保持冷靜，並敦促各方展現自制，以溝通及對話方式解決分歧，避免危機升高及擴散。

外交部同時也提醒國人，在以色列若遭遇急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或在伊朗遭遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。