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快訊／台灣滯留以色列14人走陸路安全抵約旦　9人尚在伊朗

▲▼外交部協助14位滯留以色列台灣人安全抵達約旦，並安排返國。（圖／外交部提供）

▲外交部協助14位滯留以色列台灣人安全抵達約旦，並安排返國。（圖／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

以色利與伊朗衝突情勢持續升溫，而兩國均已關閉空域。對此，我外交部表示，駐以色列代表處於當地時間15日上午，協助14位滯留以國且有意離境的國人搭乘專車，經以色列及約旦中部陸路邊關安全抵達約旦，並由我國駐約旦代表處提供後續返國相關協助，目前約旦首都安曼機場已恢復開放。

外交部表示，依據兼轄伊朗的我國駐杜拜辦事處瞭解，伊朗境內目前共有9名我國國人，外交部、相關駐外館處、德黑蘭台貿中心與國人間均保持密切聯繫，以全力協助有意離境的國人。

▲▼外交部協助14位滯留以色列台灣人安全抵達約旦，並安排返國。（圖／外交部提供）

外交部提醒，由於中東區域緊張情勢未歇，請國人近期避免前往以色列及伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的國人請務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐外館處取得聯繫。

外交部指出，國人在以色列如果遭遇急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；如在伊朗遭遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。

▲▼外交部協助14位滯留以色列台灣人安全抵達約旦，並安排返國。（圖／外交部提供）

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