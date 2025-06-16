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中國擁600枚核彈頭！年增100枚　陸：堅持自衛防禦核戰略

▲2025全球核彈頭分佈狀態。（圖／翻攝斯德哥爾摩和平研究所年度報告）

▲2025全球核彈頭分佈狀態。（圖／翻攝斯德哥爾摩和平研究所年度報告）

記者魏有德／綜合報導

根據瑞典智庫斯德哥爾摩和平研究所2025年報告顯示，全球核武庫正擴大升級中，其中，大陸估計擁有的核彈頭數量為600枚，且自2023年起便以每年100枚的數量增加，現居全球第三位。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，對有關報告不做評論，「中國一直堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不參與軍備競賽。」

▲▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

郭嘉昆指出，中國恪守任何時候、任何情況下不首先使用核武器的政策，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器，「中國是唯一採取這一政策的核武器國家。」

郭嘉昆強調，中國將繼續堅定致力於維護自身正當安全利益，維護世界和平與穩定。

▲▼東風41飛彈射程能打擊到美國，因此引起西方國家與美國的關注，由於部份東風41採公路機動發射，因此需配置16輪之類的舉升載具發射車。（圖／中國國防部）

▲東風-41彈道導彈。（圖／中國國防部）

根據斯德哥爾摩和平研究所2025年年鑑報告顯示，全球9個擁有核武的國家（美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列和北韓）均在2024年持續進行核武現代化的推進，不僅升級現有裝備，還增加新版本。

至2025年1月止，可供估算的全球核彈頭庫存約12241枚，其中約9614枚為軍事儲備用途，有3912枚核彈頭部署在戰機或飛彈上，其餘則存放在庫。值得注意的是，已部署的核彈頭中，約有2100枚處於高度戰備狀態，部署於彈道飛彈上，幾乎全部屬於俄羅斯或美國，「但中國可能在和平時期將一些核彈頭部署在飛彈上。」

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