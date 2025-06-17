不再無條件接駁！高島屋「搭乘專車」新規定曝光　網喊支持

▲高島屋是天母相當有名的百貨公司。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些商場、百貨公司會提供接駁車，方便來購物的民眾搭乘，而在天母的大葉高島屋就是其一。過去民眾可以依需求排隊搭乘高島屋的接駁車，不過高島屋昨日發布新公告，7月1日起，「大葉高島屋發車至芝山捷運站路段」必須出示發票或明細表，才能享有免費搭乘服務。

在士林區的大葉高島屋目前有提供「芝山捷運線」的接駁專車，只要算好時間，就可以從芝山站1號出口對面，搭乘接駁車至高島屋。若要從高島屋返回芝山站，也只要至依照時刻表去排隊即可。

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不過高島屋昨日發布「購物專車搭乘方式調整公告」，自7月1日起，大葉高島屋發車至芝山捷運站路段，必須出示當日不限金額的購物發票或者銷售明細表，才能享有免費搭乘服務。高島屋也補充，購物穿車不提供立位搭乘，若有不便請見諒。

貼文底下，就有網友直呼「支持」、「這是對的」。還有人詢問，「如果帶小朋友同行，是一人一張發票嗎？」高島屋則回應，「憑當日發票不限金額，如有朋友或家人可共乘」。

另有網友想知道，「從芝山捷運站至高島屋也要購物發票嗎？」高島屋也解答，「只有搭乘『大葉高島屋發車至芝山捷運站』路段需要出示當日購物發票或銷貨明細表喔」。