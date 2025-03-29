　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界宗教盛事！大甲媽起駕倒數　3條免費接駁專車一次看

▲大甲鎮瀾宮。（圖／記者游瓊華攝）

▲今年大甲媽4月4日起駕，將進行9天8夜遶境活動。（圖／記者游瓊華攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

2025大甲媽祖遶境進香將在4月4日登場，為便利民眾參與媽祖遶境，台中市政府分別於起駕日、4月4日及回鑾日、4月13日兩天，規劃「朝富停車場(老虎城)-大甲體育場」、「美人山營區停車場-大甲高中」及「大甲國小-大甲體育場」3條免費接駁專車，平日也有26條公車路線可到達大甲區。交通局長葉昭甫呼籲，參與遶境盛會請響應減碳，搭乘班次便利的接駁車貼心迎媽祖。

大甲鎮瀾宮媽祖為期9天8夜徒步進香之旅，被譽為世界三大宗教盛事之一，因應遶境活動年年吸引上百萬人次朝聖，交通局配合媽祖起駕與回鑾時間，在4月4日及4月13日兩日提供免費接駁服務，讓來自各地的香客搭接駁車參加媽祖遶境，避免車潮湧入造成塞車困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大甲媽接駁車路線。（圖／台中市政府提供）

▲大甲媽免費接駁車路線。（圖／台中市政府提供）

葉昭甫指出，4月4日媽祖起駕及4月13日回鑾這兩日，民眾若由台中市區出發要前往大甲鎮瀾宮，可搭乘朝富線，在「朝富停車場(老虎城)」搭車到大甲體育場，再轉乘大甲市區環線接駁車至大甲國小後，步行約10分鐘即可到大甲鎮瀾宮，自行開車前往大甲的民眾，建議將車輛停放於「美人山營區停車場」，再轉搭乘「美人山停車場-大甲高中」接駁車至大甲高中，步行約8分鐘即可抵達大甲鎮瀾宮。

▲大甲媽接駁車路線。（圖／台中市政府提供）

▲大甲媽接駁車路線。（圖／台中市政府提供）

交通局說明，朝富線起駕日發車時間，往大甲自下午2時至晚間10時、往台中自下午2時至翌日凌晨2時；回鑾日發車時間，往大甲自早上10時至下午5時、往台中自下午1時至晚間10時；大甲市區環線大甲國小線及美人山營區停車場線，起駕日發車時間自下午3時至翌日凌晨1時；回鑾日發車時間自早上10時至晚間9時30分，歡迎民眾多加利用。

除免費接駁車外，也有26條市區公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、97路、154路、157路、657路及659路，巨業交通305路及699路，豐原客運92路、170路、211路、212路、213路及215路，中台灣客運95路、651路、658路及695路，苗栗客運181路，東南客運616路、668路，聯營811路，中鹿客運813路、建明客運661路、662路及839路等路線。

▲大甲媽接駁車路線。（圖／台中市政府提供）

交通局提醒，台中市民搭公車還可享有「雙十公車優惠」搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，搭乘公車便利又優惠。更多公車資訊可至台中公車即時動態資訊網或下載「台中Go」App查詢。大甲媽繞境進香活動期間，部分道路進行交通管制，包含行人徒步區、禁止汽車進入區，請用路人配合現場交管人員指揮前往。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雪莉和金秀賢拍床戲爆「崩潰接受精神治療」！　公司回應
LINE無預警宣布　「1服務」明天將結束
獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩：滿痛苦的
強震波及孕婦！曼谷「街頭產子」見證奇蹟
快訊／傷亡暴增！　緬甸軍政府宣布694死、1670傷
震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」　主因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

KK園區在緬甸！一地震被諷「活該」　華僑嘆無辜：我們在努力對抗

緬甸強震！英國前夫急傳訊「妳和女兒還好嗎」　台女傻眼了

今起濕冷3天「低溫探10度」　清明連假天氣好轉

世界宗教盛事！大甲媽起駕倒數　3條免費接駁專車一次看

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

音樂才子泰國遇強震！「住台多年」秒反應：叫大家一起跑出去

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」　主因曝光...網：很難流出

區桂芝受訪惹議　教育部長提醒：教師應清楚國家認同

快訊／2縣市低溫特報！明晨急凍跌破10度

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

KK園區在緬甸！一地震被諷「活該」　華僑嘆無辜：我們在努力對抗

緬甸強震！英國前夫急傳訊「妳和女兒還好嗎」　台女傻眼了

今起濕冷3天「低溫探10度」　清明連假天氣好轉

世界宗教盛事！大甲媽起駕倒數　3條免費接駁專車一次看

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

音樂才子泰國遇強震！「住台多年」秒反應：叫大家一起跑出去

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」　主因曝光...網：很難流出

區桂芝受訪惹議　教育部長提醒：教師應清楚國家認同

快訊／2縣市低溫特報！明晨急凍跌破10度

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

LOPIA全台首家BBQ餐廳在高雄！用餐方式、收費一次看

罕見！　共軍昨日僅1架無人機出海擾台

亞亞女兒照被丟台南城隍廟！紅筆咒「死、重病」　廟方急籲：冷靜點

徐佳馨／史上最大規模退休狂潮來襲　房市Ready沒？

國寶級深夜美食！80歲超勇阿伯騎鐵馬賣燒肉粽　一騎就是50個年頭

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！親哥爆內幕　公司5字回應了

KK園區在緬甸！一地震被諷「活該」　華僑嘆無辜：我們在努力對抗

曼谷高樓狂晃！他見2童「受困泳池」出手搭救　腳踩碎玻璃逃難

停火協議破裂！以控遭火箭彈攻擊　空襲貝魯特「平地冒黑色濃煙」

【普拿疼伏冒警探_伏冒熱飲篇】

生活熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

命理師數天前預言：有大強震　還有3大災難

獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

張庭女兒走秀遭群體嘲諷　她正面回應酸民

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

即／華航：往返泰國、緬甸3地機票免收退票手續費

緬甸強震「全球板塊失去平衡」　氣象署：可能誘發其他地區地震

緬甸7.7強震台灣小心了！　專家：兩星期內提防西部地牛翻身

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

全台最強景點「鹿耳門聖母廟」奪冠　1月吸377萬旅客朝聖

更多熱門

相關新聞

泰山75週年「聯名鎮瀾宮」再送限量媽祖金飾

泰山75週年「聯名鎮瀾宮」再送限量媽祖金飾

年度眾所期待的大甲媽祖遶境進香活動已預訂於今年的4月4日起轎，泰山企業再度與鎮瀾宮大甲媽攜手合作，因應泰山今年75週年，特別精選五款調合油推出全新大甲媽限定版包裝，也是歷年來限定聯名版最多品項，為消費者提供最好的油品以及安心的保障。

王品首度聯名大甲媽！花車繞境送好禮

王品首度聯名大甲媽！花車繞境送好禮

台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

台南安平開台天后宮參加印尼元宵嘉年華遶境受熱烈歡迎

台南安平開台天后宮參加印尼元宵嘉年華遶境受熱烈歡迎

關鍵字：

大甲媽遶境接駁車

讀者迴響

熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

兒子23年沒見爸「再見就是告別」

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

緬甸強震消息少　真相超無奈

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面