世界宗教盛事！大甲媽起駕倒數　3條免費接駁專車一次看

▲今年大甲媽4月4日起駕，將進行9天8夜遶境活動。（圖／記者游瓊華攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

2025大甲媽祖遶境進香將在4月4日登場，為便利民眾參與媽祖遶境，台中市政府分別於起駕日、4月4日及回鑾日、4月13日兩天，規劃「朝富停車場(老虎城)-大甲體育場」、「美人山營區停車場-大甲高中」及「大甲國小-大甲體育場」3條免費接駁專車，平日也有26條公車路線可到達大甲區。交通局長葉昭甫呼籲，參與遶境盛會請響應減碳，搭乘班次便利的接駁車貼心迎媽祖。

大甲鎮瀾宮媽祖為期9天8夜徒步進香之旅，被譽為世界三大宗教盛事之一，因應遶境活動年年吸引上百萬人次朝聖，交通局配合媽祖起駕與回鑾時間，在4月4日及4月13日兩日提供免費接駁服務，讓來自各地的香客搭接駁車參加媽祖遶境，避免車潮湧入造成塞車困擾。

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▲大甲媽免費接駁車路線。（圖／台中市政府提供）



葉昭甫指出，4月4日媽祖起駕及4月13日回鑾這兩日，民眾若由台中市區出發要前往大甲鎮瀾宮，可搭乘朝富線，在「朝富停車場(老虎城)」搭車到大甲體育場，再轉乘大甲市區環線接駁車至大甲國小後，步行約10分鐘即可到大甲鎮瀾宮，自行開車前往大甲的民眾，建議將車輛停放於「美人山營區停車場」，再轉搭乘「美人山停車場-大甲高中」接駁車至大甲高中，步行約8分鐘即可抵達大甲鎮瀾宮。

▲大甲媽接駁車路線。（圖／台中市政府提供）



交通局說明，朝富線起駕日發車時間，往大甲自下午2時至晚間10時、往台中自下午2時至翌日凌晨2時；回鑾日發車時間，往大甲自早上10時至下午5時、往台中自下午1時至晚間10時；大甲市區環線大甲國小線及美人山營區停車場線，起駕日發車時間自下午3時至翌日凌晨1時；回鑾日發車時間自早上10時至晚間9時30分，歡迎民眾多加利用。

除免費接駁車外，也有26條市區公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、97路、154路、157路、657路及659路，巨業交通305路及699路，豐原客運92路、170路、211路、212路、213路及215路，中台灣客運95路、651路、658路及695路，苗栗客運181路，東南客運616路、668路，聯營811路，中鹿客運813路、建明客運661路、662路及839路等路線。

交通局提醒，台中市民搭公車還可享有「雙十公車優惠」搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，搭乘公車便利又優惠。更多公車資訊可至台中公車即時動態資訊網或下載「台中Go」App查詢。大甲媽繞境進香活動期間，部分道路進行交通管制，包含行人徒步區、禁止汽車進入區，請用路人配合現場交管人員指揮前往。