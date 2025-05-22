愛心市民捐百萬專車　台南汪汪隊升級出勤更舒適

▲台南市消防局獲捐專用搜救犬運輸車，市長黃偉哲代表受贈並致贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

搜救犬為了救災衝鋒陷陣，如今也有「五星級座駕」！台南市民吳松棋、蘇秀梅、吳玉珍三人21日捐贈台南市消防局一輛專為搜救犬設計的運輸車，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀，市府感謝善心民眾回饋社會，也讓默默守護市民生命安全的搜救犬享有更好的移動與休憩環境。

這輛價值近150萬元的搜救犬運輸車，除市民熱心捐贈外，車上5萬元的歐規警示燈由靖燁有限公司提供，台南市消防之友會特搜辦事處則加碼捐贈價值3萬7000元的專用置放架與行動儲能設備。車輛內裝全數為搜救犬量身打造，不但具備主動被動安全與智慧型煞車系統，還設有可容納4隻搜救犬的休憩空間，並採用駐車冷氣設備，無須發動引擎即可維持8小時冷房，確保狗狗在高溫下也能迅速散熱、恢復體力。

黃偉哲強調，搜救犬在去年支援花蓮強震、今年楠西震災時都衝鋒在前，任務後常因體溫過高影響健康，新車能為牠們提供最佳的休息環境，是對忠誠夥伴最溫柔的回饋。消防局長李明峯則表示，搜救犬靠敏銳嗅覺與敏捷動作，協助第一線災搜，專用車的到位，不僅提升執勤效率，也讓市民感受到溫暖的公益力量與科技防災的進步。